Apeluri de la cetățeni

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Schimbarea domiciliului A. Trifu, din localitatea 23 August: Pentru schimbarea domiciliului, dosarul trebuie să conțină următoarele acte: buletinul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, actul prin care se face dovada deținerii spațiului locativ respectiv (contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere), livretul militar, dacă este cazul, precum și certificatele de naștere pentru minorii sub 14 ani care îl însoțesc pe titular la noul domiciliu. Pensie de invaliditate Codrina Apostoleanu, din Constanța: De la Oficiul de Pensii am aflat că asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta.Schimbarea domiciliului A. Trifu, din localitatea 23 August: Pentru schimbarea domiciliului, dosarul trebuie să conțină următoarele acte: buletinul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, actul prin care se face dovada deținerii spațiului locativ respectiv (contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere), livretul militar, dacă este cazul, precum și certificatele de naștere pentru minorii sub 14 ani care îl însoțesc pe titular la noul domiciliu. Pensie de invaliditate Codrina Apostoleanu, din Constanța: De la Oficiul de Pensii am aflat că asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta.