Apeluri de la cetățeni

Adresa Senatului Chirața Dorian, din Constanța: SENATUL ROMÂNIEI are următoarea adresă: Piața Revoluției nr. 1 - București (telefoane 021-315 8942, 021-315 3802, 021-315 0300; site Internet: www. senat.ro), iar ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ: Palatul Cotroceni - Bulevardul Geniului nr. 1-3 - Sectorul 5 - București (telefon 021-410 0581 - interior 101, 117, 021, 305, 365; site Internet: www.presidency.ro). Pensionare Mihai Tudor, din Constanța: Pentru că sunteți născut la data de 31 decembrie 1949, de la Casa județeană de pensii am aflat că vârsta standard de pensionare este 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare se ridică la 35 de ani. Debranșări F. Coman, din Constanța: Debranșările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc, alimentate cu energie termică prin rețeaua urbană de distribuție, indiferent de cauze, se pot realiza numai cu îndeplinirea mai multor condiții cumulative, printre care se numără și acceptul scris al asociației de proprietari și/sau de locatari, sub semnătura reprezentanților legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire. Neînțelegeri Gina J, din Constanța: Având în vedere că între dumneavoastră, ca moștenitor testamentar, și fiică există neînțelegeri, va trebui să vă adresați instanței de judecată, așa cum, de altfel, v-a sfătuit și notarul. Acțiunea o puteți introduce atât dumneavoastră, cât și fiica.