Apeluri de la cetățeni

Stresul la locul de muncă Crina Apostol, din Lumina, și Sergiu C., din Constanța: În scopul prevenirii și diminuării nivelului stresului la locul de muncă, în Contractul colectiv de muncă unic la nivel național se stipulează că angajatorul, împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă, vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unității a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă, astfel: - În ceea ce privește conținutul muncii: a) la fundamentarea normelor de muncă pentru salariați se va avea în vedere numărul de ore de muncă, stabilit prin lege și contractele colective de muncă aplicabile; b) se va urmări ca nivelul de competență, aptitudinile și abilitățile salariaților să corespundă cerințelor locului de muncă; c) condițiile locului de muncă trebuie să fie adaptate ergonomic salariaților; d) salariații vor fi informați și consultați și vor avea la dispoziție toate informațiile necesare, care să le permită să înțeleagă care sunt responsabilitățile lor, conform fișei postului etc.