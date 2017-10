Apeluri de la cetățeni

Ştire online publicată Miercuri, 05 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

SuccesiuneVictoria Nistor, din Constanța: Până când nu rezolvați cu actele de succesiune, nu se pune problema realizării vreunei tranzacții cu bunurile moștenite.ObligațiiMariana Velea, din Ovidiu: În cazul concedierilor colective angajatorul are, printre alte obligații, și aceea de a propune salariaților programe de formare profesională.ReglementăriSilviu Mocanu, din Constanța: Salariații trimiși în delegație în țară sau străinătate vor beneficia de următoarele drepturi: l decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare și a costului cazării, potrivit condițiilor stabilite prin tability tability de muncă la celelalte niveluri l diurnă de deplasare, al cărei cuantum se stabilește prin negociere la nivel de ramură, grupuri de unități sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel tability prin actele normative ce se aplică la instituțiile publice.DrepturiDaciana Lungu, din Constanța: Persoanele care în ultimul an anterior datei nașterii copilului au realizat, timp de 12 luni, venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit pot beneficia, opțional, de următoarele drepturi: a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară; b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum și de o indemnizație lunară.