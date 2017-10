Apeluri de la cetățeni

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Iulian Trandafir, din Ovidiu: În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadaă de probă. (2) În situația în care în perioada prevăzută de lege se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității. (3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum cinci zile calendaristice de la data comunicării angajatorului pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit. (4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut de lege sau refuză locul de muncă oferi, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.InfracțiuniElena Butoi, din Constanța: Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege. (2) Cu pedeapsa prevăzuta la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spațiile unitații sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii. (3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.