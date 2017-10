Apeluri de la cetățeni

Miercuri, 25 Ianuarie 2012.

ReglementareM. Doroftei, din Năvodari: Concediul paternal este reglementat de lege și se acordă la cerere, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului. În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu zece zile lucrătoare. Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului. În urma verificării noțiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului.Cheltuieli comuneRoxana Minga, din Mangalia: Pentru lucrările la antena colectivă, cheltuielile se repartizează în raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuință.PrecizăriBianca Sas, din Constanța: Cei care datorează impozitul pe spectacole au și următoarele obligații: a) să înregistreze biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; b) să anunțe tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente; c) să precizeze tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; d) să emită un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori.AntecontractulCosmina Arghir, din Constanța: Ca acord de voință, antecontractul reprezintă o promisiune de a contracta, prin care părțile se obligă să încheie, în viitor, în condițiile stabilite, un contract.Telefon gratuitMariana Butuc, din Constanța: Cancelaria primului-ministru are un număr de telefon ce poate fi apelat gratuit: 0800800 300.