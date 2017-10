Apeluri de la cetățeni

ObligațiiSandu Moroianu, din Ovidiu: În principiu, legislația prevede că, dacă întreținutul s-a obligat să transmită întreținătorului un bun, în schimbul întreținerii, el are următoarele obligații: de a transfera proprietatea bunului la întreținător, de a preda bunul, de a garanta pentru viciile ascunse. De asemenea, întreținătorului îi revine obligația de a asigura prestarea întreținerii, care este, în esență, o obligație zilnică. În general, în astfel de contracte, este stipulat că întreținătorul are obligația să asigure hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, să suporte cheltuielile de înmormântare etc. ReglementăriSimona Scupria, din Constanța: Pentru unele activități, locuri de muncă și categorii de personal prevăzute în contractele colective de muncă de la nivelul unității, timpul de muncă poate fi parțial, deci corespunzător unor fracțiuni de normă. La cerere, salariații încadrați cu timp de muncă parțial vor putea fi încadrați cu timp de muncă normal, dacă există posturi vacante și dacă întrunesc condițiile ocupării acestor posturi. Răspundere Dumitra Oprea, din Mangalia: Când paguba a fost făcută de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. VerificăriDoina Tica, din Constanța: Plățile efectuate de asociația de proprietari ar trebui verificate de comisia de cenzori, membrii asociației fiind cei care trebuie să ia atitudine atunci când au suspiciuni, în cadrul adunărilor generale. Referitor la a doua chestiune invocată, într-adevăr, trebuie convocată adunarea generală a asociației de proprietari, urmând ca în cadrul acesteia să se decidă majorarea indemnizațiilor cuvenite administratorului și femeii de serviciu.