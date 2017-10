Apeluri de la cetățeni

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

ObligațiiSilvia Dacianu, din Mangalia: În principiu, legislația prevede că dacă întreținutul s-a obligat să transmită întreținătorului un bun în schimbul întreținerii, el are următoarele obligații: de a transfera proprietatea bunului la întreținător, de a preda bunul, de a garanta pentru viciile ascunse. De asemenea, întreținătorului îi revine obligația de a asigura prestarea întreținerii, care este, în esență, o obligație zilnică. În general, în astfel de contracte, este stipulat că întreținătorul are obligația să asigure hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, să suporte cheltuielile de înmor-mântare etc.RevenițiValentina Caraian, din Constanța: Ne pare rău, dar din scrisoarea trimisă redacției lipsesc elementele esențiale, respectiv adresa și nu-mărul de telefon al mamei dumneavoastră. Pentru a putea solicita Romtelecom un punct de vedere în legătură cu cele consemnate de dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți aceste date.Verificări plătiteMihaela Simion, din Constanța: Pentru activitatea de verificare a actelor asociației de proprietari, comisia de cenzori aleasă de adunarea generală poate și trebuie să fie plătită. Ea are obligația să facă verificări, și lunare, și trimestriale, și anuale, numai în contul unor sume stabilite și aprobate de adunarea generală.