Şantajul emoţional - o cursă întinsă de copii părinţilor

Psihologul te ajută

Șantajul emoțional - o cursă întinsă de copii părinților

Este de notorietate că de la vârste extrem de mici, copiii forțează limitele în relația cu adulții și în mod deosebit cu mama. De aceea, ei fac tot ce le stă în putere pentru a înțelege până unde pot merge în manipularea celor din jur. „Eu am crescut cu tată vitreg și am suferit foarte mult din cauza asta. Eram sărace când mama l-a cunoscut și, pentru că ne-a scos din sărăcie, am fost educată să tac și să nu ridic deloc pretenții. Numai sufletul meu știe cum m-am simțit dată la o parte. Acum, la rândul meu, am un copil și sunt capabilă să îi ofer și luna de pe cer. Problema e că abia acum, când are aproape șase ani, mi-am dat seama că l-am scăpat din mână. De fapt, el obține absolut orice vrea de la mine, iar dacă la început îl refuz, plânge, se tăvălește pe jos, mă amenință că se aruncă în fața mașinilor, iar eu nu mai am ce face și atunci îi cedez. Aș vrea să aflu de la psiholog ce-i de făcut în situația asta? Vă mulțumesc mult” – A. Ionescu, 29 ani, din Constanța. v v v Psihologul Suzana Dragoș (telefon cabinet: 0723.371487), ne-a explicat că ori de câte ori părinții sau un alt membru al familiei impun o regulă pentru copil, prima tentație a acestuia este să-i verifice valabilitatea. Astfel, în funcție de rezultatul la care ajunge, se inițiază în arta de a se descurca în mediul din care face parte. De asemenea, mai are ocazia să descopere dacă respectiva regulă se aplică, de exemplu, doar în fața mamei, dar nu și în fața tatălui, care este mai ușor dispus excepțiilor atât în ceea ce-l privește pe el, dar și pe copil. Și așa, încet-încet, copilul își dezvoltă abilitatea de a-i șantaja sentimental chiar pe cei de la care a învățat că, procedând astfel, are șanse de a i se face pe plac. Totuși, în funcție de reacția celor din jur, și el își poate adapta comportamentul, dar specialistul atrage atenția că asta nu înseamnă că scopul atitudinii copilului se schimbă în vreun fel. Tentația ispitelor Cine are copii observă că, oricât ar fi de mici, ei vor să fie îmbrăcați cu tot ce au oamenii mari. Prea puțini sunt aceia care așteaptă să crească pentru a le primi. Așa se explică de ce majoritatea copiilor încearcă să aibă parte de cadoul râvnit cât mai repede cu putință, folosindu-se, evident, de șantajul emoțional. „Tocmai de aceea se spune că șantajul emoțional este o cursă pentru părinți, care cad victime în mod conștient, crezând că dacă își copleșesc copilul cu tot felul de daruri, reînnoadă dialogul oarecum dificil dintre ei și copiii lor sau că... micile atenții recompensează puținul timp petrecut împreună. Din păcate și spre dezamăgirea acestora, își vor da seama, în cele din urmă, că dialogul real și timpul petrecut alături de copil nu pot fi înlocuite cu absolut nimic. Este ca și cum ai pune pe același plan bunurile materiale și relațiile familiale. Or, în acest caz, să nu te miri că odrasla ta este o ființă calculată, pentru care toate au un preț, cu alte cuvinte, el ajunge să măsoare dragostea oferită de părinți în funcție de numărul și valoarea cadourilor primite” – ne-a spus psihologul. Suficiente motive pentru ca părinții să-și dea seama că, procedând astfel, nu fac altceva decât să-l împiedice pe copil să devină responsabil, să respecte valoarea banului. Copiii exploatează slăbiciunile părinților Ceea ce probabil nu toți părinții știu este că atunci când un copil obține cu mare ușurință tot ce își dorește, nu mai are ocazia să simtă o oarecare tensiune psihică interioară, sentiment care l-ar ajuta la formarea unei structuri afective și motivaționale armonioase. „Cu alte cuvinte, nu va avea puterea să lupte pentru a depăși piedicile care îl țin departe de scopul său”- ne-a mai spus specialista. Astfel, obișnuit să reușească în orice situație, copilul nu va ezita să exploateze la maximum punctele slabe ale celor din jur, iar pentru el, atingerea scopului va însemna totul și nu va da, sub nicio formă, înapoi. Pornind de la realitatea că șantajul sentimental nu dă bine nici la adulți, nici la copii, este clar că el trebuie descurajat din timp, când copilul este mic. Cum poate fi făcut acest lucru, aflați din ediția următoare a ziarului nostru.