Animalele de companie şi bebeluşii, trecuţi sau nu la întreţinere?

Animalele de companie și bebelușii, trecuți sau nu la întreținere?

Nelămuririle referitoare la includerea sau nu a bebelușilor la plata întreținerii se datorează faptului că legislația nu are o prevedere expresă în acest sens, lăsând problema „la cheremul“ adunării generale a locatarilor. Aceeași abordare este valabilă și pentru taxarea animalelor de companie. Termenul de declarare la întreținere a unui locatar nou este, potrivit legii, de 15 zile de la sosirea acestuia la domiciliu. Când este vorba însă despre nou-născuți, părinții acestora ar putea fi scutiți de plata cheltuielilor comune de întreținere pentru micuțul locatar numai atunci când asociația hotărăște în acest sens. „La noi în bloc, niciun copil sub doi ani nu este trecut la întreținere, așa s-a hotărât într-o adunare generală, regula funcționează de mulți ani și niciodată cei care nu au copii atât de mici n-au făcut caterincă din asta. Sora mea locuiește în Tomis III și nici n-a ajuns bine de la maternitate, iar pe lista de întreținere apare deja o persoană în plus. Nu trăim în aceeași țară, cu aceleași legi? S-a plâns la administrator, dar i s-a spus că nu el a hotărât asta, că problema e la cheremul locatarilor!” (Lucia Nistor). „Când trebuie declarați bebelușii la întreținere? Unii spun că după ce sunt aduși acasă, alții după șase luni. O prietenă mi-a spus că la ei în bloc, copiii sunt trecuți la întreținere la cinci ani…” (Magda Nane). „Pentru că nu am alăptat deloc, bebicul meu stă la maică-mea toată săptămâna și-l aduc acasă în week-end. Are șapte luni și mi s-a cerut, de la asociație, să-l trec la întreținere. Nimeni nu mă crede că e un copil de week-end și nici nu vor să verifice… Nu vreau să mă cert cu nimeni, ci doar să se respecte legea“. Diana.Și animalele de companie agită spiriteleSupărată că proprietarii animalelor de companie din bloc, nici nu curăță, nici nu plătesc ceva în plus la întreținere pentru mizeria lăsată de… prietenii lor, iar ea trebuie să plătească femeia de serviciu și celelalte cheltuieli comune și pentru bebelușul de două luni, M. Lepădatu consideră că nu se mai poate tolera ca aceste două probleme să fie tratate cu măsuri diferite. „Cred că primăria trebuie să oblige asociațiile să introducă o taxă pe lătratul câinilor din apartamente, un fel de taxă de liniște la bloc… la câți patrupedrofili sunt în Constanța!” (Viorica Popescu).Fiecare asociație dispune cum doreștePreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a confirmat că ambele chestiuni, respectiv plata între-ținerii pentru copiii foarte mici și pentru animalele de companie ar putea fi rezolvate civilizat, pe cale amiabilă, de către locatarii din imobilele respective, fără a mai fi nevoie să curgă cu reclamații pe la diverse instituții. De regulă, cei mai mulți se plâng la OPC despre astfel de lucruri. Pentru un climat echilibrat în blocuri, mai ales că legislația nu are o prevedere clară în acest sens, la nivelul adunării generale se poate lua o decizie fie pentru includerea la plata cheltuielilor de întreținere, fie pentru scutirea celor două categorii „de suflete”. La copii, se poate aproba vârsta de la care aceștia să fie taxați… ca oamenii mari: „Referitor la animale, sunt asociații la care se plătește pentru câinii de companie din apartamente. Deocamdată n-am auzit să fie taxate alte animale, că mai au oamenii și pisici, dihori, papagali, porcușori de Guineea, iepuri, fiecare cu feblețea lui…”.„Copii de week-end“Referitor însă la copiii care stau la bunici în timpul săptămânii, legislația este expresă și clară, adică sunt incluse la plata cheltuielilor de întreținere persoanele care locuiesc în apartament cel puțin 15 zile consecutive pe lună. Așadar, legea nu obligă părinții să suporte cotele de participare la întreținere pentru copiii lor dacă aceștia sunt aduși în sânul familiei doar la sfârșit de săptămână.