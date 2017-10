Angajatorului trebuie să-i pese de sănătatea angajaţilor?

Angajatorului trebuie să-i pese de sănătatea angajaților?

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu am probleme de sănătate, iar medicul la care am fost mi-a spus să iau legătura cu medicina muncii, să mă mute în altă secție, mai ușoară. Doamna de la Personal mi-a spus că deocamdată nu avem servicii de medicina muncii, să aștept până la anul. M-am dus înapoi la primul medic, și mi-a spus că e obligația angajatorului să rezolve problema asta. Mă puteți ajuta cu lămuriri, ca să știu ce am de făcut?” (V. Suta).v v vÎntr-adevăr, angajatorul are obligația să asigure ceea ce se numește securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele privind munca – ne-a explicat Manuela Marcu, specialist în Resurse Umane. Astfel, potrivit legii, angajatorii trebuie să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii. Ce este acest serviciu? Poate fi un serviciu independent organizat de angajator, sau un serviciu asigurat de o asociație patronală. Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în acțiuni de prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, supravegherea efectivă a condițiilor de igienă și sănătate în muncă.Dacă medicul consideră că este cazul, el poate propune angajatorului chiar schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariați, determinată de starea de sănătate a acestora. Tot el trebuie să stabilească, în fiecare an, un anumit program pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății pentru fiecare angajator, a conchis specialista.