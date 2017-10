Angajaţii, încărcaţi cu câte sarcini pot duce

Angajații, încărcați cu câte sarcini pot duce

„Nu e vorba de rea voință dacă șeful îți cere să muncești mai mult decât e omenește posibil. Ca să nu mai spun că ei se acoperă cu tot felul de anexe la fișa postului. Ce am semnat la angajare, nu trebuie să fie valabil cât timp ești angajat? F. L.”.v v vReferitor la mențiunile din fișa postului, din momentul angajării, Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, confirmă că acestea… nu sunt bătute în cuie. Totul, din cauză că legislația permite ca, în funcție de evoluția și nece-sitățile angajatorului, acestea să poată fi actualizate. Iar aceste modificări pot viza și fiecare post în parte, cu condiția să fi intervenit schimbări semnificative în conținutul muncii.De asemenea, angajatul trebuie să fie informat la timp despre aceste modificări, să semneze de luare la cunoștință, acest document fiind considerat o anexă la contractul individual de muncă. În plus, și în momentul angajării ar trebui să i se spună că, pe parcurs, este posibil ca obligațiile din fișa postului să fie schimbate. Important! Cu toate că este legal să se producă modificări în conținutul fișei postului, este împotriva legii ca o modificare sau actualizare, oricât de nesemnificative ar fi în viziunea angajatorului, să nu fie aduse la cunoștința angajatului, sub semnătură. Apoi, acest nou angajament să fie anexat la contractul individual de muncă.Să nu se lase loc interpretă-rilor. Pentru a nu se ajunge în astfel de situații, mențiunile din fișa postului trebuie să fie formulate în termeni clari și să cuprindă obiec-tive realizabile, pe care salariatul respectiv este capabil să le ducă pe parcursul programului legal de lucru.