Medicul de gardă

Amigdalită sau scarlatină?

„E posibil ca un copil să ia scarlatină de la altul bolnav de amigdalită? Poate să facă de două ori scarlatină? Ce legătură pot să aibă două boli?” (Doina Vergiu).v v vStimată doamnă Vergiu, după cum ne-a explicat dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, scarlatina este o boală infecto-contagioasă provocată de streptococul beta-hemolitic de grup A, același care determină și majoritatea amigdalitelor. E bine de știut că cei mai expuși la scarlatină sunt copiii cu vârsta între 2 și 10 ani, iar boala apare mai frecvent în sezonul rece. Cât privește contaminarea, streptococul poate pătrunde în organism pe cale respiratorie sau printr-o infecție a pielii.Cine dă boala?Germenul poate fi contractat de la o persoană cu amigdalită sau scarlatină ori de la un purtător sănătos (care are germenul în gât, dar nu are manifestări de boală), prin picături de salivă sau prin intermediul mâinilor ori a veselei infectate. Copilul cu scarlatină este contagios, adică poate transmite boala cu zece zile înainte de apariția erupției cutanate și timp de 24 - 36 de ore de când a început tratamentul cu antibiotic. Atenție, însă, copilul care a făcut o dată scarlatină are foarte mici șanse de a mai face din nou boala. În schimb, mai poate face amigdalite sau infecții cutanate streptococice.Cât privește debutul bolii, acesta este rapid: după două-șapte zile de la contactul cu infecția, copilul face brusc febră (38,5 - 39 grade Celsius), vomită, e roșu la față, apatic sau, din contră, n-are stare. Copilul este roșu în gât și are amigdalele mărite și înroșite, uneori chiar cu depozite de puroi. După una-două zile de la apariția acestor simptome se mani-festă erupția cutanată asemănătoare cu pielea de găină, roșie, aspră la pipăit. În situațiile când observați astfel de simptome, mergeți urgent la medic.