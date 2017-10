Amenzi şi închisoare pentru cei care maltratează animalele

1

Catel tinut in conditii mizerabile

In curtea de langa biroul la care lucrez, locuieste o familie tanara cu un copil. Au ceva afaceri si el este mai tot timpul plecat. Au doi caini, un techel sarmos care e liber prin curte si inca unul care e tinut in tarc. Acela din tarc sta intr-o mizerie de nedescris, fecale peste tot, nu i se da drumul de loc de acolo, cica pe motivul ca ar strica gazonul, dar ce e mai rau e ca de cel putin o saptamana incoace nu am vazut pe nimeni sa-i dea de mancare, dar nici apa...nu mai vorbesc sa-i faca curatenie...In timpul zilei il mai aud scotand niste zgomote cumplite, ca si cand l-ar durea ceva si isi ia oala in care ar trebui sa fie mancare sau apa si o tot intoarce pe toate partile pana reuseste sa sparga inca putina gheata de pe ea care sa o manance. Ma doare sufletul pentru ca si eu am acasa un catel si mai am grija de inca doi care traiesc la bloc si la care le-am facut custi, le-am cumparat vase de mancare si apa, ii hranesc, si le dau si tratamente. Si nu am nici o afacere la fel ca si oamenii astia, si nu am un jeep parcat in fata curtii. As merge la ei, sau as suna la politie, dar din pacate mi-e frica sa nu raman fara loc de munca...sefa mea nu este iubitoare de animale si nu i-ar placea sa auda de la vecinu ca eu am facut pe desteapta cu ei...Mai stau pe faza cateva zile poate vine tipul acasa, si ii spun cu toata jena care e parerea mea...poate totusi rezolv ceva...daca nu..o sa imi iau inima in dinti si o sa fac mai mult de atat....