„Ameninţă că ne pune părul pe moaţe dacă o mai şicanăm!“

Din ciclul: „Viața la bloc, un circ permanent!“

„Amenință că ne pune părul pe moațe dacă o mai șicanăm!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După ce și-au dat acordul pentru deschiderea unei unități de coafură la parterul blocului, locatarii o acuză pe „patroană“ că nu-și mai respectă obligațiile față de asociație. În replică, proprietara coaforului susține că „vor să mă jumulească de bani, niște nerecunoscători, asta sunt acești oameni!“. Lena Crișan și A. Radu confirmă că au semnat fără rezerve pentru ca la parterul blocului în care locuiesc să se deschidă o unitate de coafură. Își amintesc că, în momentul în care patroana umbla după semnături ca să obțină acordul locatarilor pentru stabilirea sediului firmei, era numai lapte și miere, promițând că va avea grijă ca personalul sau clienții să nu-i deranjeze câtuși de puțin pe locatari. „A promis că pe femeile de pe scară o să le tundă gratis. Suntem femei, iar treaba asta ne-a dat pe spate” – ne-a mai spus Lena Crișan. Dacă ar fi știut că după rezolvarea problemei, vor avea atâtea necazuri, o altă vecină de la parter, A. Radu ne-a mărturisit că nu și-ar fi dat acordul pentru deschiderea unității sub nicio formă: „Femeia asta nu are cuvânt, nu are bun simț, nu are pic de respect pentru cei care au făcut-o om. De când e la noi s-a umplut de aur, poartă numai țoale de firmă și ne sfidează. La început, ne mai tundea gratis, iar când venea vorba de coafat, se plângea că are programări și nu ne poate servi. Nu e vorba de asta, că doar nu te tunzi în fiecare zi, dar noi suportăm gălăgia de la uscătoarele ei de păr și ce mai folosește pe acolo și, în loc să fie recunoscătoare, se ia de noi. Scandalul cel mai mare a pornit de la interfon, pentru că refuză să contribuie financiar. Intrarea în coafor nu este direct de la șosea. Președintele a apucat să-i dea cheie, după ce inițial i-a promis că plătește și ea. Acum nu mai vrea să plătească nimic, nici lumina de pe scară, deși o ține tot timpul aprinsă, nimic. Mai rău e că pe noi, vecinele de la parter, ne amenință că ne pune părul pe moațe dacă o mai șicanăm! A făcut urât de tot când i-am zis să-și facă intrare separată de la șosea. Nu există lege care s-o oblige să contribuie financiar la montarea interfonului, la lumină, femeie de serviciu? Ce, am ajuns bătaia ei de joc?”. „Nu mă scald în bani!“ Proprietara coaforului, E. Amariei, ne-a spus din start că nu înțelege atitudinea locatarilor din moment ce au acceptat, sub semnătură, ca salonul să funcțio-neze acolo. Apoi ni s-a plâns că din cauza crizei și-a pierdut un număr mare de cliente și că abia reușește să-și plătească dările: „Frecușurile astea mi-au zdruncinat nervii, am început să iau pastile. Nu trebuia să mă iau de ele, am auzit că vor să mă dea în judecată. Îmi cer scuze că le-am hărțuit, dar trebuie să înțeleagă că nu mă scald în bani. Am vorbit cu președintele de bloc, m-a înțeles, o să le plătesc când o să pot!” „I-am luat deja cheia de la intrare!“ Extrem de deranjat de „tupeul” proprietarei coaforului este și l. Decuseară, președintele asociației, care ne-a spus că a avut multe discuții cu aceasta. „O ține una și bună că n-are bani, apoi țipă că ea n-are nicio obligație la asociație. Inițial, a zis că plătește interfonul, femeia de serviciu, lumina pe scară, iar acum refuză. Acum două zile am luat cheia de la interfon de la o coafeză, să vedem ce-o să facă. Săraca angajată mi-a spus că plătește ea tot ce trebuie, numai să le dau cheia. Sincer, a înnebunit tot blocul femeia asta, îmi pare rău că i-am dat aprobare, dar cine o cunoștea? O avea și ea probleme cu banii, dar și locatarii au destule” - ne-a spus președintele, care își permite să le recomande… confraților ca atunci când aprobă deschiderea unor sedii la parterul blocurilor, să se informeze, până nu e prea târziu, de seriozitatea viitorilor proprietari.