„Am venit la ziar pentru că poliţia şi primăria nu mă înţeleg!“

„Am venit la ziar pentru că poliția și primăria nu mă înțeleg!“

Ştire online publicată Joi, 27 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cel care greșește trebuie să plătească, indiferent ce hram poartă. Greșesc și oamenii simpli, unii probabil din ignoranță, greșesc și oamenii legii, din varii motive. Prin tot felul de campanii la nivel național, Ministerul de Interne încearcă să insufle lucrătorilor din sistem ideea că o serie de situații infracționale, cu precădere din mediul rural, ar putea fi prevenite printr-o bună comunicare cu cetățenii pentru a căror siguranță aceștia lucrează. Mai mult, având în vedere că, potrivit ultimelor studii, numai 48 la sută dintre români au încredere în poliție, oamenii legii trebuie să se întreacă pe sine în a convinge toate segmentele de populație că apariția lor nu trebuie corelată, automat, cu eventuale represalii, ci cu ideea că ei sunt acolo să vină în întâmpinarea celui care le cere ajutorul, să-l înțeleagă, să-i asculte problemele și să le rezolve. Nu să terorizeze, pentru că nu așa se câștigă încrederea oamenilor (indiferent de conjunctura în care se află la un moment dat) și nici nu se schimbă percepția lor despre fenomenul infracțional. Și, mai ales, polițistul să aibă grijă ca nici un gest sau vorbă să nu-i fie interpretate de interlocutor, indiferent de gradul de cultură al acestuia. Deși studiile arată că încrederea cea mai mare în oamenii legii o au cei din mediul rural, mai sunt și situații care contrazic această percepție. „Poți să te duci și dincolo de Constanța!” „Numele meu este Severin Ionuț Daniel, locuiesc în comuna Oltina și sunt un om simplu, iar familia mea este nevoiașă. Vreau să vă spun că luna trecută, nu mai știu exact ziua, în jur de ora 17,30, în timp ce veneam de la câmp cu căruța plină de lucernă din tarlaua mea, pe drum m-am întâlnit cu un polițist din comună, care m-a întrebat de unde vin?”. Tânărul ne-a povestit apoi că, pentru înlăturarea suspiciunilor privind proveniența lucernei, a fost dus pe câmp, unde, între timp, „a venit și domnul primar, care s-a convins că nu am tăiat lucernă de pe tarlaua dumnealui, care era neatinsă. Cu toate astea, am fost dus la postul de poliție, iar șeful de post mi-a spus să duc căruța la primărie că o s-o iau a doua zi. Însă domnul primar mi-a spus că nu-mi dă căruța până când nu plătesc amenda de un milion de lei, fără să-mi explice care e vina mea. I-am spus că nu am acești bani, iar dânsul mi-a zis «Dacă nu ai un milion, atunci dai cinci milioane ca să o iei!» și am plecat de la primărie. M-am întors la poliție și i-am spus șefului de post că primarul nu-mi dă căruța fără bani, iar dânsul mi-a spus «Muncește și o iei!». La supărare, i-am zis că o să mă duc la Constanța să rezolv problema, la care dânsul mi-a spus că pot să mă duc și dincolo de Constanța, că nu mă bagă nimeni în seamă și a început să râdă”. Mai mult, tânărul ni s-a plâns că, urmare unui furt la nivelul comunei, „a fost făcută o percheziție la domiciliul meu și mi s-au luat niște bunuri. Câteva din ele le-am recuperat după vreo trei săptămâni, însă restul au rămas și acum la poliție. M-am dus mereu să le iau, dar mi se spunea că nu au timp de mine, să vin altădată că au treabă și tot așa…”. Având convingerea că i se întâmplă astfel de lucruri din cauza statutului social modest al familiei sale și considerându-se nevinovat, Daniel Severin s-a gândit să vină la ziar: „Am apelat la dumnea-voastră pentru că nu am posi-bilitate să dau atâția bani ca să recuperez bunurile și pentru că sunt nevinovat. Nu sunt singurul, mai sunt și alți oameni pe care nu are cine să-i ajute, nu am pățit-o numai eu!”. Consiliul local – preocupat de reducerea furturilor Mihai Iacoboaie, secretarul Primăriei Oltina, ne-a explicat că pentru descurajarea furturilor la nivelul comunei, consiliul local a emis o serie de hotărâri, printre care și aceea de a interzice circulația căruțelor între orele 06,00 - 21,00. Cei care nu se conformează sunt pasibili de plata unei amenzi cuprinse între 100 și 500 lei. În replică, Daniel Severin susține că el a fost surprins venind de la câmp cu căruța în jurul orei 17,30. „Sunteți cumva avocatul lui?” Am dorit să aflăm dacă cele reclamate se confirmă sau nu, chiar de la Poliția Oltina, însă, în locul unor explicații, agentul șef adjunct, Adrian Dragomir… ne-a servit următoarea replică: „Sunteți cumva avocatul lui? Eu nu vorbesc cu oricine prin telefon!”. „A circulat cu un vehicul neînregistrat la primărie!” Explicațiile le-am primit din partea subinspectorului Anda Drăgulescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, care a precizat că… reclamantul a fost sancționat cu amenda respectivă din cauză că a circulat cu un vehicul care nu era înregistrat la primărie, așa cum prevede o hotărâre a Consiliului local. De asemenea, la această măsură se adaugă și sancțiunea complementară de ridicare, în vederea confiscării, a autovehicului surprins într-o astfel de situație, care poate fi redobândit odată cu achitarea unei amenzi. „Am înțeles că omul a plătit amenda acum o săptămână, recuperându-și căruța” – a completat subinspectorul. Referitor la confiscarea acelor bunuri personale, purtătorul de cuvânt al I.P.J. a precizat că există suspiciuni în privința lui Daniel Severin întrucât, în prezent, el este implicat în șapte dosare de furt. Drept urmare, s-au făcut percheziții potrivit legii la domiciliul său, iar în prezent cercetările continuă în vederea identificării acelor bunuri. *** Se spune că una dintre politicile Ministerului de Interne este aceea de prevenire a infracțiunilor. Credeți că acest caz răspunde acestui deziderat, dragi cititori?