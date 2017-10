„Am renunţat la grăsimi, dar nu-mi scade colesterolul!“

Medicul de gardă

„Am renunțat la grăsimi, dar nu-mi scade colesterolul!“

„Am 36 de ani și nu mănânc deloc carne, nici peștele nu îl mai suport. Eu sunt cu salatele și fructele, mai câte un iaurt fără grăsimi. Am crezut că pică cerul pe mine când mi-am făcut analizele și am aflat că am colesterolul 280. Am început să țin un regim și mai drastic, fără pic de grăsimi, dar tot nu-mi scade colesterolul. Nu de la grăsimi crește colesterolul, cum aud peste tot? Ce să mănânc, ca să nu mai am probleme? Alexandra”.v v vCă grăsimile influențează va-loarea colesterolului ne-a confirmat și dr. Omer Zișan, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed. Astfel, dieta bogată în kilocalorii și în grăsimi, dar numai din categoria grăsimilor rele, saturate, duce la creșterea colesterolului în organism. Chiar și așa, în niciun caz nu se recomandă excluderea din alimentație a grăsimilor, însă este esențial să știm ce fel de grăsimi sunt benefice organismului și nici nu duc la creșterea cholesterolului.Ce mâncămPentru a scădea nivelul colesterolului rău din organism, fără a apela la medicamente, ar trebui consumat de trei ori pe săptămână pește, alimentul ideal pentru a reduce colesterolul. Unele specii, precum somonul, sunt bogate în Omega 3, o sursă ideală de grăsimi bune.Grăsimi bune mai conțin și nucile, spanacul, conopida, semințele de in, de dovleac și floarea-soarelui, alunele neprăjite, soia, uleiul extravirgin de măsline presat la rece, broccoli, fructele de mare, de regulă grăsimi naturale, nerafinate și netratate termic.Despre alte modalități de scădere a valorii colesterolului vom scrie într-o ediție viitoare.