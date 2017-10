„Am renunţat la casă, nu şi la banii din bancă!“

„Am renunțat la casă, nu și la banii din bancă!“

Deși în momentul dezbaterii succesiunii a renunțat la partea sa de moștenire, după doi ani de la acest moment ridică pretenții. Dacă renunțarea s-a făcut printr-o declarație notarială, nu mai poate veni la succesiunea unui bun apărut ulterior în acea moștenire.„Până să moară și tata, acum doi ani, eu și fratele meu ne aveam bine - și-a început povestea Aida Man (42 ani). Pentru că eu am avut mereu grijă de părinți, m-am ocupat și de înmormântarea lor, pomeni și alte obligații, fratele a renunțat la moștenire, iar căsuța părinților, una modestă, cu două camere și o marchiză, mi-a rămas mie. Într-adevăr, are o curte de 400 de metri și pe ea este acum bătaia. Dar eu i-am propus atunci când am făcut moștenirea să ia ce vrea, dar nici n-a vrut să audă. Când a auzit că vreau să vând 250 metri pătrați din curte, dar și că am descoperit, acum vreo două luni, că avea în bancă 9.000 lei, îmi cere să împărțim totul pe din două. Nu-l interesează că am renovat casa și că am luat și arvună pe teren. El vrea dreptul lui. Când îl întreb de ce a renunțat la moștenire, îmi spune «Am renunțat la casă, nu și la banii din bancă!”». Mai are el dreptul la ceva din moment ce a renunțat?”v v vEste foarte important de știut, stimată doamnă Man, în ce condiții a renunțat fratele dumneavoastră la moștenire. De exemplu, dacă el v-a lăsat pe dumneavoastră să vă folosiți de bunurile la care ar fi avut dreptul sau a spus: „Îți las ție și ce mi se cuvine!”, nu poate fi vorba de renunțare în sens juridic, ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Renunțarea trebuie să fie expresă, ceea ce înseamnă că el trebuia să facă o declarație de renunțare în fața notarului public, care tre-buia să fie înscrisă într-un registru special de renunțări de la biroul notarial desemnat de Colegiul director al Camerelor notarilor publici pentru circumscripția teritorială a judecătoriei unde s-a aflat ultimul domiciliu al celui pe care îl moștenea.În situația în care a dat o astfel de declarație, este străin față de această moștenire. Mai mult, renunțarea nu privește doar bunurile care existau în momentul deschiderii succesiunii, ci și cele apărute ulterior. De exemplu, un moștenitor renunță la o moștenire și apoi află că decedatul avea un cont în bancă sau un teren. În momentul în care află de existența acestor bunuri nu mai poate face nimic. Cu alte cuvinte, dacă renunțarea fratelui a fost expresă, el nu mai poate veni la succesiunea unui bun apărut ulterior în acea moștenire.