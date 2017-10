SEMNALE

„Am pierdut un proces la care n-am fost citat!“

În numele familiei sale, care deþine câteva zeci de hectare de teren moºtenit de la pãrinþi pe raza comunei Dumbrãveni,aratã cu degetul spre primãria din localitate. Scânteia conflictului s-a reaprins zilele trecute, când, potrivit spuselor bãrbatului, „primãria a intrat cu discurile pe proprietatea noastrã, îºi revendicã patru hectare, nici mai mult, nici mai puþin. Cum e posibil aºa ceva? Avem 40 de hectare pãmântul familiei, îl lucrãm noi, ºi ne-am trezit cu necazul ãsta pe cap. Normal cã am protestat! Dar ei o þin pe-a lor, cicã ar fi hotãrâre judecãtoreascã, n-au intrat de capul lor. Vreau sã vã spun cã a fost un proces la care noi nu am fost citaþi niciodatã! Nu ºtim din ce motive au tãbãrât peste pãmântul nostru, dar aºa ceva nu se poate trece cu vederea. Noi nu vrem altceva decât sã fim lãsaþi sã ne lucrãm liniºtiþi pãmântul ca ºi pânã acum!"Primarul comunei,respinge acuzaþiile, sus-þinând cã, cel puþin pânã la aceas-tã datã, nu a intrat nimeni pe terenul familiei Pena, cu toate cã existã o hotãrâre judecãtoreascã ce aratã cã aceasta a fost pusã în posesie cu patru hectare de teren arabil în plus, din cauza unei erori a comisiei de la acea vreme. „Nu este nimic adevãrat din ce spun ei. Au fost împroprietãriþi de douã ori cu aceeaºi suprafaþã dintr-o eroare" ºi, cu toate cã eroarea a fost îndreptatã printr-o hotãrâre judecãtoreascã emisã încã din anul 2009, primarul susþine cã nici pânã astãzi nu s-a reuºit respec-tarea hotãrârii, din cauza refuzului familiei Pena de a da înapoi terenul primit în plus.Chiar dacã au fost încercãri de a se respecta hotãrârea jude-cãtoreascã, primarul ne-a explicat cã din cauza atitudinii ostile a proprietarilor, s-a fãcut mereu pasul înapoi. „Omorâþi-ne! Luaþi-ne tot!" – numai asta auzim de la ei! Ce sã le facem? Sã le dãm în cap? Ei urlã, dar îºi vãd în continuare de treabã. Suntem ºi noi o instituþie care trebuie respectatã, dar ei sunt strãini faþã de lege. În loc sã se conformeze, umblã cu reclamaþii! Au venit ºi de la Gardã, ºi de la Poliþie, au vãzut actele, hotãrârea judecãtoreascã. Ei au foarte mult pãmânt, problema e cã nu se mai saturã! Spun cã n-au fost citaþi la proces! Nu e problema primãriei dacã au fost sau nu citaþi!" – ne-a mai spus, indignat, primarul, care a þinut sã adauge cã acest dispreþ faþã de lege agitã spiritele în comunã. Totul, din cauzã cã existã familii care implorã primãria sã le dea câte jumãtate de hectar de teren arabil, pe când familia Pena foloseºte ilegal patru hectare! „Acesta e adevãratul fond al problemei ºi asupra acestei chestiuni trebuie sã mediteze cei din familia Pena, în loc sã facã reclamaþii nefondate peste tot. În fond, e o hotãrâre judecãtoreascã la mijloc, ºi ea va trebui pânã la urmã respectatã!".