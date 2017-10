„Am fost nebun că am semnat! Rudele te sapă mai rău!“

Ştire online publicată Joi, 14 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Din păcate, în afacerile cu neamurile apropiate, care s-au dezvoltat, dar au și eșuat în ultimii ani, se ajunge ca nu toate rufele murdare să se spele în familie.Statisticile arată că, după Revoluție, s-au înființat tot felul de firme de familie, multe persoane asumându-și rolul de „oameni de afaceri”. Un lucru foarte bun, spun specialiștii, însă, din păcate, mai ales în ultimii ani, s-a ajuns ca eșecul în afaceri la nivel de IMM-uri să fie o regulă, și nu o excepție. Mai mult, în unele situații, acționarii (frați, surori, părinți), pe motiv că nu se pricep, au pasat responsabilitățile afacerii asupra „deșteptului familiei”. În aceste condiții, când afacerile încep să scârțâie, iar profitul râvnit se transformă în datorii și pericol de faliment, apar și conflicte între asociați, chiar dacă este vorba de membrii aceleiași familii. Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă atenția astăzi un cititor: „Eu recunosc că nu mă pricep la afaceri, nu am făcut o facultate, dar am fost obligat de părinți și de sora și cumnatul meu să deschidem o afacere, suntem asociați, am contribuit toți cu bani la firma noastră de familie, cum se face. Am început cu o spălătorie auto și un butic mărișor, după aia ne-am extins. Sincer, eu am dat banii, dar nu m-am băgat peste sora și cumnatul meu - deșteptul familiei, eu habar n-am ce au învârtit. Ei au facultăți și cică se pricep. Treaba a mers bine până acum trei ani… după aia, tot înapoi, cu datorii, fără câștig. Mai rău e că am ajuns să dăm bani din casă, plus economii, dar sora și cumnatul nu vor să radiem firma, pe motiv că e scump, ei tot speră să fie ca înainte. Degeaba vreau eu, ei refuză și spun să-mi bag mințile-n cap, că de unul singur, nu pot să închid firma, avem numai scan-daluri. După cum merg lucrurile, și familia mea o să intre în faliment, mi-e frică să nu-mi pierd casa din cauza datoriilor și să-mi rămână copiii pe drumuri, nu le pasă dacă am ce pune pe masă… Am fost nebun că am semnat, văd că rudele te sapă mai rău decât străinii.M-am lăcomit și uite unde s-a ajuns, să nu mai vorbesc cu sora și cumnatul!”.Acord unanimDin păcate, urmare a crizei, tot mai multe firme mici și mijlocii au fost nevoite să-și înceteze activitatea, asociații conștientizând că nu au altă soluție. În ceea ce privește legislația în materie, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în situațiile în care o societate comercială nu este profitabilă, asociații acesteia au posibilitatea să aleagă între dizolvare-radiere ori suspendarea temporară a activității. Dacă însă respectivul SRL are mai mulți asociați, precum în cazul de față, procedura de desființare va avea loc în două etape: dizolvare și radiere. Pentru dizolvare se întocmește o cerere de înregistrare în original, la care se va atașa hotărârea asociaților de efectuare concomitentă a dizolvării și lichidării societății prin acordul unanim al asociaților de împărțire a activelor rămase, după plata creditorilor, între asociați și taxele legale.Cererea de radiere se va depune după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.Sprijin de la instanțăAșadar, prima fază, care este dizolvarea, se poate face atât voluntar, prin hotărârea asociaților (respectiv decizia asociatului unic), sau prin hotărâre judecătorească, când între asociați apar neînțelegeri grave sau din diverse alte motive prevăzute de lege. În anumite situații, după dizolvare urmează lichidarea firmei. Ulterior, situația financiară de lichidare va fi certificată de un lichidator judiciar, cu respectarea legislației în materie, a completat juristul. În concluzie, când se pune problema desființării unui SRL cu mai mulți asociați, dacă un singur asociat nu merge în aceeași direcție cu ceilalți asociați, se poate ajunge la situații de genul celei prezentate mai sus. Pentru evitarea conflictelor, mai ales dacă se petrec în familie, se recomandă ajungerea la un compromis.Constanța, în topul radierilorConform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului, în primele cinci luni din 2014, cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București (4.423), pe locurile următoare situându-se județele Bihor, Iași și Constața (1.431). De precizat că în primele cinci luni din 2014, numărul firmelor radiate a scăzut cu 1,65%, respectiv 34.810 firme, față de 35.394 în perioada similară a anului trecut.