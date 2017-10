VOX POPULI

„Am ajuns prizonierii maidanezilor din cauza Legii Marinescu!”

Cu riscul de a-și atrage… înjurături din partea asociațiilor de protecție a animalelor și a „falșilor iubitori de câini”, mai mulți constănțeni care au avut… plăcerea să fie mușcați de „nevinovații maidanezi!” propun revizuirea Legii de protecție a animalelor inițiată de politicianul Marius Marinescu, pe motiv că i-a transformat în prizonierii animalelor fără stăpân. „Nu asmut pe nimeni împotriva animalelor” Cristiana Onofrei are 33 de ani și întotdeauna a iubit animalele. De fapt, chiar și după episodul dur în care a fost implicată mama sa, continuă să iubească necuvântătoarele. Însă a ținut să atragă atenția că a iubi animalele nu e tot una cu a le acorda și îngrijirile necesare: „Detest ipocrizia și nu vreau să dau nimănui lecții de morală, dar cred că este incorect și total deplasat să te bați cu pumnii în piept că iubești maidanezii, iar tu să treci zilnic pe lângă ei și să nu le arunci măcar o bucățică de pâine. Și, ceea ce e de neiertat, să-i condamni pe cei care, mușcați de animale, cer eutanasierea lor!”. După ce mama sa, mușcată sever de un maidanez la sfârșitul anului trecut, a fost spitalizată în urma unor răni profunde, tânăra a ajuns la concluzia că un câine este prietenul unui singur om: al stăpânului care se îngrijește de el în propria curte sau locuință: „Cine iubește maidanezii n-are decât să-i ia acasă și să-și asume îngrijirea lor. Lăsate de izbeliște, animalele fac ce știu ele mai bine atunci când suferă de foame sau din alt motiv: sar la gâtul celor care au ghinionul să dea nas în nas cu ele pe stradă. Legea Marinescu protejează prea mult animalele și deloc omul, ceea ce este de neacceptat. Eu cred că în România această lege ar funcționa abia atunci când statul va putea, cu adevărat, să aibă grijă de maidanezi, nu să-i lase să se înmulțească pe străzi, ca acum! Nu asmut pe nimeni împotriva animalelor, nu sunt barbară, dar cred că problema câinilor vagabonzi este scăpată de sub control, și nu numai la Constanța, de aceea legea asta, făcută la plesneală, trebuie schimbată, iar câinii nimănui să fie eutanasiați, că la adăposturi, să nu fim ipocriți, numeri locurile pe degete!”. „Suntem cloaca Europei în materie de maidanezi!” Ileana Anghel (46 ani) a locuit doi ani în Germania și a observat că nemții își iau maidanezi pe post de animale de companie și cumpără mașini Dacia, „nu ca românii noștri, care sunt ahtiați după câini de rasă și mașini din cele mai luxoase”. În toată perioada în care a trăit în mijlocul germanilor a înțeles că la ei nu se practică eutanasierea câinilor, dar a fost impresionată să afle că acest neam adoptă câini fără stăpân din România. Mai știe că europenii nu sunt mușcați de maidanezi cu miile, cum se întâmplă, de exemplu, la Constanța, că nu le urlă noaptea câinii sub balcoane, că, sub nici o formă, nu calcă peste fecale de animale, pentru că, practic, nu există animal fără stăpân: „Când m-am întors în Constanța am găsit o lege nouă care protejează ani-malele și aceeași situație: stă-pânii străzilor sunt tot maidanezii hămesiți. Astă iarnă, pe gerul acela cumplit, a trebuit să-mi schimb traseul, că erau tare agresivi. Și ei au dreptul la viață, dar și noi avem dreptul la să-nătate, curățenie, liniște. Ne-am săturat să ajungem la spital mușcați de ei! Eu cred că Legea Marinescu trebuia să rezolve problema câinilor, nicidecum s-o complice și mai tare! Sau edilii noștri iau măsuri numai după ce se consumă tragediile?”. „Hingherii se fac că nu văd!” Diana S. (51 ani) locuiește pe strada Badea Cârțan din Constanța și ne-a spus că, alături de alți vecini, a depus un teanc de cereri la… hingheri, însă maidanezii continuă să-i agreseze, să se tăvălească pe flori și verdeață, să-și marcheze teritoriile cu fecale: „Sunt locuri atât de… parfumate, încât ni se face rău. Sunt multe zone în Tomis Nord care pot fi numite WC-uri de câini, de parcă animalele astea ar fi monumente ale naturii. Domnul Marinescu a făcut o lege care protejează animalele, iar pe oameni i-a făcut prizonierii lor. Nu sunt pentru omorârea câinilor, dar nici nu pot fi lăsați flămânzi și agresivi pe străzi. Nu obligă legea asta primăriile să nu mai lase câinii pe străzi?” Cititorii care și-au exprimat opiniile de mai sus ar vrea să creadă că nici o lege din lume nu va mai continua să dea dreptul maidanezilor să muște oameni, să se adune în haite și să latre toată noaptea, să polueze atmosfera și, fără voia lor, să se transforme din prieteni, în cei mai de temut dușmani ai omului!