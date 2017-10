Aloe vera din ghiveciul tău

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Frunza de aloe vera are în ea tot ce-i trebuie organismului nostru pentru a fi sănătos: enzime, aminoacizi, zahăr, vitamine și minerale. De aceea, e considerată un fel de leac universal. Dacă vrei să te bucuri oricând de beneficiile miraculoase ale acestei plante-medicament, nu-ți rămâne decât să o cultivi la tine acasă, în ghiveci! Dacă e bine îngrijită, poate ajunge la înălțimea de un metru. Pentru asta, specialista în floricultură, ing. Teodora Manole, atrage atenția că planta are nevoie de un loc luminos și însorit, ferit de curenții de aer sau ger (rezistă până la 5-8 grade Celsius).Îi priește solul ușor. Așadar, pământul trebuie amestecat cu cărămidă sfărâmată și cărbune de lemn, iar pentru o corectă drenare, pe fundul ghiveciului se pune un strat de pietricele sau coji de nucă zdrobite. Deasupra, se așază un strat subțire de rumeguș de lemn, stropit cu îngrășământ sau chiar de bălegar uscat amestecat cu mușchi fărâmițat. În aceste condiții, rădăcinile plantei se vor dezvolta foarte bine, iar planta va lua avânt. Plantele tinere e bine să se mute în ghivece mai mari și să li se schimbe pământul în fiecare primăvară, pe când cele mature, o dată la trei ani. Planta trebuie udată des, dar nu în exces, pentru a evita putrezirea rădăcinii. Iarna, aloe vera se ține la 12-14 grade Celsius, în locuri luminoase, iar vara are nevoie de multă căldură, soare și umezire moderată.