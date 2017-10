Vox populi

Alimentele nesănătoase ar trebui să dispară, nicidecum să fie taxate de Guvern!

Mai mulți cititori ai ziarului nostru s-ar declara mulțumiți dacă Ministerul Sănătății ar obliga firmele de fast-food să schimbe meniurile considerate dubioase cu altele sănătoase și nu să le perceapă tot felul de taxe. Oficial, demersul Ministerului Sănătății de a introduce o taxă asupra produselor de tip fast-food se bazează pe ideea că în țara noastră, nutriția sănătoasă și combaterea obezității sunt priori-tăți de sănătate publică și, de aceea, este necesară alinierea la politicile europene în domeniul nutriției și activității fizice în vederea prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari. Se știe însă că în secolul... vitezei, alimentația de tip fast-food este o alternativă perfectă pentru o masă la serviciu sau chiar pentru o cină servită acasă. La fel de adevărat este că persoanele care consumă astfel de produse, în ciuda avertismentelor specialiștilor, nu prea iau în calcul riscurile la care se expun. Cel puțin aceasta este concluzia la care a ajuns cititoarea noastră, O. Panaitev (47 ani): „Acum vine Ministerul Sănătății și vrea să pună un impozit gen taxă pe țigări și alcool și pe mâncarea fast-food. Foarte bine s-a gândit, probabil se vor mai colecta niște bani la bugetul de stat, buni pe criza asta. Dar criza probabil că o să treacă, iar fast-food-ul o să înflorească în continuare. Părerea mea este că dacă tot s-a deschis cutia Pandorei, atunci ministerul să facă bine și să oblige firmele de fast-food să schimbe meniurile nesănătoase cu altele care nu prezintă riscuri alimentare. Pentru că numai așa ministerul va putea, pe bune, nu doar din vorbe, să-și facă politica de alimentație sănătoasă, pentru binele tuturor românilor. Cu taxe sau fără taxe, dacă meniurile astea rămân la fel, se vor găsi destui clienți, fie copii sau oameni mari, care o să le mănânce, fie că le plac, fie de nevoie. Și iar ne întoarcem de unde am plecat și umplem spitalele și, chiar mai rău, cimitirele!”. Nu scumpirea forțată este soluția! Magdalena Oancea (52 ani), consideră că nu scumpirea forțată a produselor tip fast-food ar fi soluția, ci înlocuirea lor cu produse inofensive asupra sănătății: „La fel, măcar după ce va trece criza, eu propun guvernanților noștri să facă ceva concret pentru ieftinirea produselor sănătoase. Ar avea de câștigat, până la urmă, tot statul, pentru că s-ar cheltui din ce în ce mai puțini bani de la buget pe spitalizări, medicamente, pensionări pe caz de boală și tot așa! Meniurile fast-food – însoțite de avizul nutriționistului! D. Muratu (36 ani), este de acord cu orice măsură care descurajează alimentele care favorizează tot felul de probleme de sănătate: „Părerea mea e că nu prin taxe se obține un bun efect, ci prin desființarea meniurilor care fac diabet și alte boli. Ar fi mai bine să fie înlocuite cu produse sănătoase odată pentru totdeauna și nu să se tot scrie prin ziare și reviste că sunt cancerigene, pentru că nu toată lumea e informată sau are habar despre e-uri, b-uri sau hormoni din produsele alimentare. Nu cred că exagerez, dar corect ar fi ca noile meniuri fast-food să aibă avizul și parafa unui specialist în nutriție”. Să se impună și România în UE cu ceva! „Ar trebui ca și România să dea un exemplu bun în UE și să înlocuiască meniurile actuale fast-food. Dacă tot spun guvernanții că țin la sănătatea noastră, mai ales că sunt atâtea boli și printre copii, adolescenți și tineri din cauza alimentației, să se facă ceva concret. Părinții sunt prea ocupați, mulți dintre ei neinstruiți, și nici n-au timp să urmărească ce mănâncă copiii lor. De aceea, eu cred că prin taxe n-o să ajungem la îmbunătățirea sănătății, din contră!” – apreciază Liliana Mardare (38 ani), care, ca mamă a doi copii care adoră astfel de produse, are mari dificultăți în a-i convinge cât de rău spun specialiștii că fac ele sănătății. Toți cei care și-au expus aceste puncte de vedere sunt de acord că este mai ușor pentru po-liticieni… să atace un produs sau altul despre care se spune că ar fi nesănătos cu tot felul de taxe, în loc să întreprindă demersuri eficiente de modificare a obiceiurilor alimentare „stârpind răul de la rădăcină!” (Emilia Nicu, 46 ani). v v v Dumneavoastră ce părere aveți despre introducerea taxei pe produse fast-food și ce efecte credeți că va avea aplicarea acesteia în România?