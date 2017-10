Alimente antistres

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cine nu-și dorește să scape de eternul stres, care ne afectează atât de urât viața? Dacă ți-ai propus acest lucru, printre primele lucruri pe care ar trebui să le faci este să-ți schimbi alimentația. Totul, din cauză că vitaminele și mineralele conținute de unele alimente au capacitatea de a calma sistemul nervos.Astfel de vitamine sunt cele din grupul B, în special B1, B3 și B6, indispensabile bunei funcționări a sistemului nervos. De aceea, în perioadele stresante, specialiștii recomandă să crești aportul de vitamine din grupul B. Găsești vitamina B1 în carne, în cereale integrale, în pâine integrală, în fasolea uscată, în drojdia de bere, în arahide și în portocale. Concentrații mai mari de vitamina B3 se găsesc în carne, în pește, în cereale, ouă și nuci. Alimente bogate în vitamina B6 sunt carnea, peștele, rinichiul, ouăle, broccoli, orezul, soia, nucile și alunele. Nu trebuie să neglijezi nici aportul de vitamina B12, care are un rol foarte important în sinteza de serotonină, supranumită „hormon al fericirii”. Găsești acest nutrient în carne, pește, ouă, lapte și în celelalte produse lactate.Alimente cu magneziu. Între deficitul de magneziu și stres există o legătură directă. Acest mineral scade excitabilitatea neuromusculară și reechilibrează funcțiile cerebrale. De asemenea, magneziul are un efect protector pentru vasele de sânge și menține tensiunea arterială în limite normale chiar și în condiții de stres. Prin urmare, o dietă bogată în magneziu îți va fi de mare ajutor în perioadele stresante. Mănâncă multe legume verzi (în special spanac și broccoli), cereale integrale, banane, avocado, nuci, arahide, semințe, fructe uscate, pește, fructe de mare, lapte, cacao și soia.Produse calmante. Dacă nu poți adormi seara din cauza grijilor, ar trebui să mănânci alimente cu efect calmant. Un aminoacid numit triptofan, necesar pentru producerea serotoninei (hormonul care induce somnul) te-ar putea ajuta în acest sens. Se găsește în concentrație mare în brânza de vaci, în carnea de curcan și în cea roșie, în nuci, în semințe, în banane și în soia.Grăsimi cât mai puține. Efectele nocive pe care stresul le are asupra corpului se accentuează dacă incluzi multe grăsimi în alimentație, după cum au observat cercetătorii Universității „Calgary” din Canada. În schimb, dieta săracă în grăsimi contracarează efectele stresului. Cercetătorii au tras aceste concluzii după ce au monitorizat starea de sănătate a doupă grupuri de voluntari: unul care a primit doar mâncare fast-food, iar cel de-al doilea s-a hrănit doar cu alimente sărace în grăsimi, cum sunt legumele, fructele, cerealele sau laptele degresat.