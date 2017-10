Alegătorii cer candidaţilor să lase minciunile din braţe

Electorale

Alegătorii cer candidaților să lase minciunile din brațe

Mai mult, o cititoare propune „electorilor” constănțeni ca, în scurtul răstimp care a mai rămas până la 1 iunie, să organizeze un miting al alegătorilor, prin care candidații să fie somați să renunțe la promisiunile mieroase, imposibil de pus în practică Catrinel Ivan (46 de ani, din Constanța), crede că dacă s-ar iniția un concurs privind prezența la vot, fie la alegerile locale, fie la cele parlamentare sau prezidențiale, ea ar ocupa locul întâi. Ne-a mărturisit că nu a lipsit niciodată de la vot. Chiar și atunci când stătea rău cu sănătatea se mobiliza să ajungă la secția de votare, din simplul motiv că niciodată nu i-a plăcut ca alții să hotărască în locul ei. „Vreau să profit de această ocazie și să vă spun că de mică mi-a plăcut să mă implic în problemele celor din jur. Mi-am făcut un jurnal intim de la vârsta de 15 ani, în care am notat cu roșu toate faptele bune, și cu negru toate faptele care nu-mi fac cinste. Deși ar trebui să rămână intim, eu l-am lăsat întotdeauna la vedere, pentru ca persoanele din familie, dar și rudele și prietenii, să citească și să se molipsească de la mine. Sunt mândră că și ai mei m-au copiat și nu s-au dat în lături să ajute atunci când au considerat că pot face un gest frumos pentru cei de lângă ei, iar pe de altă parte, să-și asume greșelile, și pe cele de voie, și pe cele fără de voie… Din cauza asta am fost poreclită «Jurnălița»“. Dacă tuturor ne-ar repugna nepăsarea! C.I. a făcut această introducere pentru că urăște minciunile de orice fel și neimplicarea în treburile comunității. Îi aude pe cei din jur plângându-se de indiferența și ineficiența unor aleși locali, dar când îi întreabă dacă au fost la vot, de la majoritatea primește un răspuns negativ. “Mie mi-a venit o idee - recunosc, destul de târziu, însă tot doresc s-o împărtășesc și celorlalți: mai avem timp ca până la 1 iunie să organizăm un marș, prin care să cerem alegătorilor ca măcar la ultima emisiune televizată electorală să aibă curajul să promită numai ceea ce pot face. Nu avem nevoie să fim mințiți că vor continua cu pomenile, că vor da locuințe sau vor scădea impozitele. Noi vrem un primar care să promită că nu va mai sacrifica nici măcar un metru pătrat de spațiu verde, că va cheltui banii numai pe dezvoltarea infrastructurii, că nici o stradă din orașul ăsta nu va mai fi inundată, că nu ne vor minți că dau bani de la ei atunci când sumele le vin de la Guvern. Și mă opresc aici, cu speranța că propunerea mea va fi luată în seamă, lucru pentru care le mulțumesc cu anticipație concetățenilor mei”. Mari și mici, pentru un oraș mai curat Melania Pârvu, 43 ani, din Constanța: „Nu mi-aș dori niciodată un primar care să promită că se va ocupa de măturatul străzilor ora-șului sau de strângerea gunoaielor. Dar mă voi declara un constănțean fericit dacă viitorul primar va urmări, lunar, dacă săptămânal nu se poate, cum își fac treaba firmele de salubrizare, și tot o dată pe lună va iniția campanii cetățenești de ecologizare. Sunt sigură că numai așa vom respira un aer mai curat în Constanța!”. Start investițiilor locale! Mihai Zăvoianu, 51 ani, din Constanța: „Am fost și eu vreo șapte ani un mic întreprinzător al acestui oraș. Dar mulțimea taxelor pe care a trebuit să le plătesc și neimplicarea primarului actual în dezvoltarea investițiilor locale m-au dus la faliment. Mi-aș dori ca viitorul primar să organizeze un adevărat consiliu al întreprinzătorilor constănțeni, în care să includă patroni cu viziune pe termen lung, nu din ăia care știu să dea din coate și să primească bani de la buget. Și, mai ales, care să nu ne mintă cu nerușinare că e nevoie de un milion de taxe pentru ca orașul să se dezvolte. Că, uite, constănțenii sunt pe locul întâi la taxe, dar întreprinzătorii privați sunt sprijiniți doar pe bază de pile și relații, dovadă că… mor pe capete”. Cu alte cuvinte, se cere candidaților să renunțe la mierea din glas și să aibă curajul să-și asume și adevăruri care dor.