Alcoolul stimulează promiscuitatea la vârste fragede

Trăim într-o societate în care propovăduim și chiar tolerăm exhibiționismul, promiscuitatea sau expunerea ostentativă a formelor trupului. Aproape că nu este zi în care pe prima pagină a unor publicații expuse pe tarabe să nu apară o femeie dezbrăcată. „Dacă într-o zi n-o să mai văd așa ceva, probabil voi crede că a căzut guvernul. Mă bucur când unii comentează că asta nu e normal, că de aia se întâmplă atâtea violuri, dar din păcate sunt din ce în ce mai puțini!” – Mariana Borcea, 39 ani, din Constanța. Cei care au avut în față ziarul nostru de ieri, în mod sigur au remarcat articolul intitulat „Viol la petrecerea de majorat”, semnat de Camelia Mitric, prin care cititorii erau informați că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus, joi, 18 iunie a.c., trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui elev de 18 ani, din Constanța, pentru comiterea infracțiunii de viol. Totul s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, la un majorat care a avut loc într-un club constănțean. Potrivit rechizitoriului emis de procurori, în noaptea de 5 spre 6 iunie 2009, în jurul orei 2,30, o patrulă de la Secția 3 Poliție, care se afla în zona restaurantului „Zorile”, din Constanța, a observat, în vegetație, un grup de tineri agitați. Aveau și de ce, pentru că unul dintre ei tocmai violase o fată de 14 ani. Minora, invitată la respectiva petrecere, se afla în stare avansată de ebrietate. Suferință cât încape… Câtă suferință a produs această nefericită întâmplare celor direct implicați, probabil că fiecare intuiește! La o vârstă la care altele trebuiau să fie preocupările lui, violatorul și-a pierdut libertatea, iar perspectiva care i se deschide nu este deloc roz. O statistică a Poliției Române, pentru perioada 2004-2008, arată că, în 2008, infracțiunile de viol au ajuns la 1.016. Însă, trebuie făcută mențiunea că, în general, femeile se tem să-și denunțe violatorii. Am rugat-o pe Speranța Băcana, psiholog, să ne explice de ce se ajunge atât de ușor la astfel de fapte, mai ales în conjuncturi de genul celei despre care vorbim. Specialista a dorit să atragă atenția că, de regulă, când aud de viol, majoritatea oamenilor se gândesc la un străin sărind din boscheți noaptea și atacând pe cineva. Chiar dacă această percepție este parțial valabilă, totuși, statisticile arată că majoritatea violurilor nu sunt comise de străini, ci de bărbați care își cunosc victimele, unii considerați chiar prieteni. „Acest tip de viol se numește de întâlnire, cum se pare că a fost și în cazul de față și reprezintă contactul sexual forțat și nedorit cu o persoană pe care o cunoști. Este o violare a propriului corp și a propriei încrederi printr-un act de violență. Toate victimele suferă o traumă puternică, care poate fi vindecată doar prin tratament medical adecvat și prin intervenția autorităților legale. De multe ori, însă, dezgustul față de violator este însoțit de un sentiment intens de frică, de aceea multe victime nu reclamă violul autorităților”. Cu mama la discotecă! Deși n-ar trebui să fie treaba statului să se bage în viața particulară a oamenilor, chiar și a minorilor care trăiesc în mijlocul unor familii fără probleme, totuși, statele Uniunii Europene pun foarte mare accent pe protecția minorilor. Speranța Băcana își aduce aminte că, în urmă cu doi ani, câțiva tineri deputați români au propus Parlamentului un proiect de lege pentru protecția minorilor. Potrivit acestuia, copiii sub 16 ani nu ar fi putut să aibă acces în discotecă, cluburi, internet-cafe fără a fi însoțiți de un părinte. „Foarte mulți au sărit ca arși acuzând că este cel mai prost banc auzit vreodată” – ne-a mai spus psihologul, care apreciază totuși că, dacă minorii vor fi ținuți, chiar și prin lege, departe de cluburi, discoteci, baruri, dacă vor fi amendați pentru tatuaje sau piercing-uri, probabil că vor fi mult mai apărați de unele vicii și tentații dăunătoare (băuturi alcoolice, droguri sau tutun), care, iată, pot avea consecințe dintre cele mai grave asupra procesului lor de dezvoltare normală. Cine este vinovat de asemenea fapte? „Dacă e să faceți un sondaj printre părinți și să întrebați cine e de vină pentru astfel de nenorociri, cu siguranță veți constata că părerile sunt împărțite. În condițiile în care copiii luptă pentru independența lor de la cele mai fragede vârste, este și explicabil acest lucru” – ne-a spus psihologul. Totuși, specialista susține că foarte mulți părinți, prinși probabil de tot felul de alte treburi sau pur și simplu pentru că așa li se pare normal, și-au scăpat de sub control propriii copii, deși sunt minori. Iar ei profită și umblă noaptea târziu prin cluburi, discoteci și tot felul de locuri dubioase, consumă băuturi alcoolice, droguri etc., iar de aici și până la viol nu e decât un pas. Părerea cititorilor l „Fițe, mese pline de băutură din care trag cu sete – asta fac minorii în cluburi, plus că tu, major, n-ai loc de ei în astfel de locuri! Cred că trebuie interzis accesul minorilor măcar în cluburi!” - Diana, 24 ani, din Constanța. l „Eu nu mi-aș lăsa fata de 14 ani să petreacă într-un club majoratul cuiva decât dacă aș fi sigură că măcar părinții sărbătoritului sunt acolo, cu ochii-n patru, non-stop, să vadă că totul e în regulă. Iar dacă se întâmplă ca vreun invitat să se îmbete, fie el fată sau băiat, să nu-l lase să iasă din club până când nu vin părinții să-l ia de acolo sau nu-l duc ei acasă, dar să-l vadă intrat pe ușă, nu așa, să-l lase în fața blocului sau a casei. Când e vorba de minori, este numai vina părinților, că la câtă minte ai la vârsta asta, nu-i de mirare să bei, să te rupi în figuri, să te dai șmecher!” - Carmen Zaharia, 45 ani, din Constanța. l „Trebuie luate măsuri pentru că se întâmplă prea multe rele în ziua de azi. E adevărat că și fetele vor să fie cât mai sexy de la vârste mici, când n-ar trebui să lipsească nopțile de acasă și nici să intre în fel de fel de cluburi, dar nici părinții nu sunt responsabili. Am auzit ce s-a întâmplat, situația este foarte delicată, aș putea spune mai multe, dar nu vreau să mai pun și eu gaz pe foc! Totuși, eu nu înțeleg de ce majoritatea tinerilor din ziua de azi, fără să aibă leafa lor, au buzunarele doldora de bani și își permit să cumpere tot felul de băuturi fine, care știți cât sunt de scumpe! Nu e vina părinților?” – Leonora Pricop, 39 ani, din Constanța. l Claudia Bucur (32 ani, din Constanța), este de părere că societatea în care trăim este orientată spre nuditate dusă la extreme: în reviste, ziare, la televizor, pe tot parcursul zilei, pe toate canalele, fie și la publicitate, vezi femei goale, dar nici formele bărbaților nu sunt ocolite. Pe internet, dacă știi să dai o simplă căutare, vezi femei dezbrăcate cu miile: „Mergeți pe litoral și fotografiați toate femeile care se prăjesc goale la soare. Băieții își dau coate când le văd, iar fetele chicotesc. Și după aia ne mirăm că le crește adrenalina și le duc pe fete prin tufișuri. Multe se duc de bunăvoie, vă spun eu, și n-au 18 ani! Cred că toplessul trebuie interzis pe plajele obișnuite. Să se ducă la nudiști, dacă vor să-și expună nurii, nu printre copii și oameni care mai au puțin bun simț în țara asta”. Stupefiați de acest trist episod, cititorii propun autorităților în drept să facă ceva concret, astfel încât minorilor să nu le fie servite băuturi alcoolice în localurile publice măcar de acum încolo.