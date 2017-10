Medicul de gardă

Alcoolismul la femei

„Soția mea și dacă n-avea treabă, își făcea de lucru, atât de harnică era. De când e șomeră nu-i mai convine nimic, a dat-o pe băutură, iar casa… fuge după noi, a ajuns o cocină. Copii nu avem, însă după o căsnicie de nouă ani, vreau s-o ajut să nu se distrugă, până nu se află-n târg…”-acesta este strigătul de ajutor al unui bărbat în vârstă de 42 de ani. Din păcate, atât bărbații, cât și femeile care beau în exces nu conștientizează că fac rău nu doar celor din jur, ci în primul rând lor înșiși. După cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, consumatorii unor mari cantități de alcool, bărbați sau femei, se pot îmbolnăvi datorită efortului la care supun organismul pentru a metaboliza atât de mult alcool, dar și datorită deficiențelor alimentare și imunologice secundare consumului excesiv de băuturi alcoolice. Pe de altă parte, comportamentul lor nepotrivit afectează și relația cu cei din jur (familie, rude, prieteni, vecini, colegi de serviciu), iar copiii, dacă există, trăiesc un adevărat calvar. Indiferent de cauza care favorizează refugierea în aburii alcoolului, persoana în cauză este pierdută dacă nu are sprijinul și înțelegerea familiei, în primul rând. Chiar dacă nu aveți copii, explicați-i soției că, de dragul dumneavoastră, merită să renunțe la acest distrugător viciu. Dacă nu vă descurcați și nici nu doriți… să se afle-n târg, ar fi bine să mergeți împreună la un psiholog sau chiar psihiatru, pentru un eventual tratament, care s-o ajute să depășească mai ușor perioada șomajului.