Albirea dinţilor, la întâmplare?

Stomatolog Constanta

Nu mi-am bagat numele sa nu imi sara lumea in cap sau alti colegi. Ca si stomatolog va zic ca Loredana Stănică nu are nici vina pentru acest articol si este un stomatolog bun. Sunt 3 tipuri de medici stomatologi: 1) cei care recomanda albirea dentara si explica efectele adverse la modul minimal 2) sunt medici stomatologi care explica efectele adverse exact cum a explicat si Dr Resit Ayla in acel articol si daca pacientul dupaia vrea sa isi faca albirea dentara i se face 3) sunt medici care pur si simplu nu fac albiri dentare cum nu face Dr Resit Ayla. Eu personal ma incadrez in categoria 2, eu ii explic bine pacientului ce efecte adverse poate sa aiba iar daca el insista sa i fac, normal ca ii fac doar nu o sa mearga la altul ... pentru ce sa il scap? Nu vi se pare normal? Pe cei din categoria 3 ii consider prosti, nu in sensul ca sunt prosti in meseria lor dar sunt prosti pentru ca daca pacientul e diliu si vrea albire nu ai ce sa i faci, asa ca mai bine ii iei tu banii decat altul. Daca toata lumea ar renunta la albirea dentara, as renunta si eu pentru ca este o mare tampenie.