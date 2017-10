„Ajutoooor! Simţim că înnebunim, interveniţi într-un fel!“

VOX POPULI

„Ajutoooor! Simțim că înnebunim, interveniți într-un fel!“

Nu sunt oameni răi, iubesc și ei animalele, nu și-au pus în gând să le lichideze, însă locatarii Asociației de proprietari nr. 115, din Mangalia, susțin că mirosurile insuportabile, împreună cu celelalte… ingrediente provenite de la zecile de pisici crescute în două garsoniere ale blocului F 47 i-au adus la „disperare maximă!“ Pe de altă parte, stăpânele felinelor consideră că au dreptul să facă ce doresc pe proprietatea lor. Președintele asociației, Ion Tudor, nici nu mai știe numărul reclamațiilor cu care a fost… bombardat de locatarii blocului de-a lungul anilor. Oamenii sunt de-a dreptul revoltați nu doar de lipsa de reacție a celor două stăpâne ale pisicilor, ci și de neputința autorităților de a rezolva o problemă cu care, susțin ei, se confruntă de prin anii 1980. Chiar dacă nu s-a știut niciodată care a fost numărul exact al pisicilor cu pricina, locatarii susțin că în prezent, datorită faptului că s-au tot înmulțit, acesta nu poate fi mai mic de 30 în fiecare dintre cele două garsoniere situate la etajele întâi, respectiv doi. „Așa se face că, de atâta vreme, respectivele garsoniere au devenit adevărate focare de infecție, o bombă microbiană, iar duhoarea de urină te întâmpină de la intrarea în scara blocului. Disperați de putoare, oamenii vin la mine. Să nu vă imaginați că am stat cu mâinile în sân! Am făcut tot ce era omenește posibil, am vorbit cu cele două colocatare, dar mi-au retezat-o că ele fac ce vor pe proprietatea lor, nu acceptă să le spui nimic. Nu dau drumul la ușă, zilele trecute am vrut să stau de vorbă cu ele, că sunt prea multe reclamații, dar nici una, nici alta nu mi-a deschis. Oamenii mi-au povestit că atunci când cele două ies din casă și deschid ușile, trebuie să-ți pui batista la nas ca să reziști! Au sesizat și SANEPID-ul Mangalia, dar nu le-a făcut nimic, nu le-a dat nici o amendă. Ne-au zis să le dea lumea în judecată. E un miros infernal, mai ales că le mai dau drumul și pe scara blocului, de zici că blocul nostru e hotel pentru pisici. S-a săturat lumea. Ca și când n-ar fi destul, când intri în bloc, ești întâmpinat și de doi monștri de câini, tot ai lor. Mai crește omul un câine, o pisică în apartament, e de înțeles, dar la noi în bloc e vorba de un atentat la sănătatea noastră, și fizică, și psihică. Trebuie făcută dezinfecție ca la carte, e prea de tot! Degeaba spală femeia de serviciu, holul se murdărește în continuare, că le dă drumul și pe holuri, miroase îngrozitor!” - ne-a mai spus președintele asociației de pro-prietari. „Le-a făcut un tobogan din scânduri, ca să se distreze!” „Nu putem ști exact câte pisici sunt în cele două garsoniere, dar se aude că ar fi peste 30 în fiecare. Iubitoarea de pisici de la etajul doi le dă drumul la pisici de pe balconul ei - le-a făcut un tobogan din scânduri pe terasa blocului, care e exact sub geamul meu de la bucătărie. Mirosurile încinse de căldură și de soare îmi fac viața un calvar. Nu știu câte pisici are, am apucat să văd eu cinci, plus puii aferenți. Eu am vorbit cu amândouă. Una mi-a zis că nu le dă drumul pe hol, susținând că cele opt pisici de pe scară nu sunt ale ei, iar cealaltă susține că mătură și face curat. Mai mult, o dată am vorbit și cu sora uneia dintre ele, care mi-a spus că o omoară dacă-i ia pisicile, și-așa e bolnavă! Oare până când o să suferim noi, doar pentru că avem ghinionul la asemenea vecine? M-am săturat să tot adun rahații de pe hol, să dau cu clor, iar mizeria persistă în continuare. Simțim că înnebunim!” - ni s-a plâns o altă locatară, care consideră că este nevoie, mai mult decât oricând, de sprijinul autorităților locale. „Mai hrănesc și doi câini cele două cu drag de animale. În ultima vreme, un câine stă la intrarea în bloc, e ditamai monstrul! Într-o seară nu era lumină pe hol și era să calc pe el. Am simțit că fac infarct! Chiar nu are nimeni ac de cojocul acestor femei? Nici nu-mi vine să mă mai duc acasă, ci să strig cât pot: Ajutooor! Simțim că înnebunim, ajutați-ne într-un fel!” - ne-a spus, teribil de indignată, o altă locatară din bloc. „E o problemă pentru că nu deschid la nimeni!“ Atâta vreme cât stăpânele felinelor refuză să deschidă ușa autorităților, dr. Cristina Lepăr, din cadrul Inspecției de Sănătate Publică Constanța, recomandă conducerii Asociației de pro-prietari să le acționeze în judecată pe cele două, urmând ca în funcție de hotărârea instanței, să se acționeze în consecință. Cereți ajutorul Poliției Mangalia! Întrebat dacă instituția la care lucrează poate interveni în această situație, agentul șef Turmac ne-a răspuns că Poliția Mangalia, respectiv agentul de proximitate din zona în care se află blocul în discuție, poate interveni, însă numai după ce vor primi o sesizare scrisă din partea asociației de proprietari sau a oricărui proprietar afectat de situația descrisă mai sus. Chiar și-a exprimat nedumerirea că Poliția nu a fost sesizată până acum. Disperați, oamenii așteaptă un punct de vedere și din partea asociațiilor pentru protecția animalelor, pentru că nu li se pare normal ca sub pretextul iubirii față de necuvântătoare, să nu intereseze ce consecințe suportă cei aflați în mediul în care „unii afișează o falsă dragoste față de animale, pentru că obligându-le să trăiască în mizerie, le fac și lor foarte mult rău”.