Ajutoarele primăriei bagă zâzanie între constănţeni

Ajutoarele primăriei bagă zâzanie între constănțeni

Consiliul Local Municipal și Primăria Constanța acordă, de regulă, de opt ori pe an, pensionarilor cu pensii de până în 850 lei, celor cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, precum și persoanelor cu handicap, câte un pachet cu alimente care conține un pui, un litru de ulei și câte un kilogram de zahăr, orez și făină. Primirea pachetelor se face exclusiv pe baza cuponului de pensie și a actului de identitate.În principiu, oamenii sunt de acord că persoanele cu adevărat nevoiașe trebuie ajutate, se poartă în toată lumea așa ceva. Ceea ce nu li se pare normal este faptul că primirea pachetelor cu alimente nu este condiționată de deținerea altor bunuri, cum se procedează la subvențiile pentru căldură și habitat, dar și faptul că plafonul de 850 de lei ar fi prea ridicat.Micșorarea plafonului„Eu știu ce înseamnă sărăcia, tare e urâtă și orice ajutor, cât de mic, ți se pare o mană cerească dacă n-ai ce pune pe masă. Părerea mea e că pachetele cu pui trebuie date în continuare, dar pentru pensii de până în 500 de lei, ca să primească mai mulți amărâți ajutorul ăsta, așa mic cum este el…” (Geta Vlad) .Reconsiderarea criteriilor„Am văzut cu ochii mei o grămadă de… nevoiași care vin cu mașini bengoase la pomana lui Mazăre. Poate le sunt rude, copii, nu știu… Ca să se termine odată cu discuțiile, ar fi bine ca ajutoarele astea să se dea după aceleași criterii ca subvenția la căldură și taxa de habitat. Dacă n-ai nene după ce bea apă, n-ai nici alte bunuri, OK, e omenește să fii ajutat! Dar nu îmi vii doar cu buletinul și cuponul de pensie și-ți tragi pachetul cu pui și ce-o mai fi… Mi se pare o discriminare față de alți constănțeni cu probleme materiale, cu copii de crescut, de ținut la școli, dar care se spetesc plătind multe taxe la primărie ca să țină în spate și pe cine nu merită!!” (Lucia Ion).Nu este echitabil!Ca să primești subvenție la căldură și habitat trebuie să dovedești cu o grămadă de acte că nu deții alte bunuri. Dar nu se pomenește nimic de pensia în baza Legii 189, cel puțin asta crede B. Ion: „Am în bloc văduve care iau subvenție la un venit de 1600 lei, iau și pachete cu pui, și subvenție la habitat, cu toate că au pensia asta de la bulgari. Sunt președintele asociației și am întrebat fetele de la serviciul asociații din primărie cum e cu legea asta, dar n-au știut să-mi spună. Aștept un răspuns din partea primăriei, dacă Legea 189 se adaugă sau nu la subvenții, ca să știu ce să le spun oamenilor, că m-am săturat să se tot acuze între ei! Părerea mea e că absolut toate dosarele trebuie verificate, nu e în regulă să verifici prin sondaj”.Falși țapi ispășitoriCât privește larga percepție creată la nivelul orașului că datorită acestor pensionari nevoiași ar câștiga actualul primar mandat după mandat, multe voci o consideră exagerată. „Să fim serioși, chiar dacă toți amărâții ar vota numai de dragul acestui pachet, comparativ cu numărul total al constănțenilor cu drept de vot, tot ar fi prea puțini ca să influențeze rezultatele alegerilor. Așa că singura soluție este ca toată lumea să se prezinte la vot și să nu caute falși țapi ispășitori. E ușor să nu te implici, dar să cauți vinovați că nu scapi de Mazăre! Când o să văd o participare la vot de măcar 70 la sută din total votanți, mai stăm de vorbă!” (Mihai Zaru). Pe de altă parte, A. Leu și Cristina Mărginean, ai căror părinți beneficiază de aceste pachete, dar nu au fost niciodată la vot, e drept, din cauza problemelor de sănătate, consideră această teorie o mare jignire la adresa unor oameni care, la vârsta lor, ar merita mai mult respect și înțelegere.Alte ajutoarePrin grija Consiliului Local Municipal, constănțenii mai primesc și cadouri aniversare. Este vorba de cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie și persoanele care au atins vârsta de 80 de ani, care primesc 300 lei. Tot prin intermediul primăriei se face și distribuția ajutoarelor constând în produse alimentare sosite de la Uniunea Europeană. În plus, câteva sute de persoane nevoiașe beneficiază de o masă caldă pe zi la cantinele de ajutor social.