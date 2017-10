„Ajutaţi-le! Sunt disperate!“

SEMNALE

„Ajutați-le! Sunt disperate!“

Este de neînchipuit câte pot îndura unii oameni chiar în sânul propriilor familii! Dintre toate realitățile nefericite ale lumii în care trăim, abuzurile asupra copiilor sunt considerate cele mai teribile, ele provocând nu doar disconfort, ci și multă mânie. Exact sentimentul de mânie este cel care a condus-o pe o cititoare a ziarului nostru către noi: „Sunt abonată de mulți ani la «Cuget Liber» și îmi permit să vă prezint o situație foarte gravă, în legătură cu o vecină cu un copil, rămasă fără muncă, abuzată fizic de soțul ei, dar nici fetița nu e iertată. Vă rog din suflet să nu-mi dați numele la ziar, mi-e teamă de răzbunarea unui om care nu știe decât să-și piardă omenia pe zi ce trece. Femeia asta a avut putere să reziste unsprezece ani lângă un monstru numai de dragul fetiței, care acum are nouă ani, pe care taică-său, totuși, a iubit-o și nu s-a atins cu palma de ea până acum. Problema e că micuța asistă la scandaluri și nu mai poate s-o vadă pe mama ei atât de chinuită, de aceea a rugat-o în genunchi să divorțeze. Este o fetiță inteligentă, învață foarte bine, iar anul trecut chiar eu am fost la o ședință cu părinții, pentru că mama ei era toată vânătă de la bătăile lui. M-a impresionat cât de frumos a vorbit învățătoarea despre ea. După ce a primit citația de divorț, bărbatul a înnebunit de-a binelea. Speriată, vecina a făcut imprudența să-i spună că fetița i-a cerut să se despartă, știind că de ea nu se poate atinge, dar s-a înșelat. Ca un turbat, acum le bate pe amândouă. Rude nu au, doar o soră de-a lui, care nu face decât să bage paie pe foc și să le amenințe. Le-am luat la mine de milă, dar le urmărește când ies din casă și le lovește. V-am povestit totul ca să vă dați seama că situația e gravă. Sunt gata să se adăpostească oriunde, numai ca fetița să poată să învețe și să nu primească pumni, dar nu au unde. Oare se poate, legal, să fie pri-mite amândouă la un centru social, însă numai în perioada divorțului, pentru că locuința este pe numele ei? Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aștept un răspuns cât mai urgent”. Prea multe cazuri disperate! Roxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, și-a exprimat tristețea că, din nefericire, numărul cazurilor de acest fel ajunse pe agenda instituției sunt în creștere, fiecare situație având în spate o poveste parcă mereu mai tristă. Referindu-se strict la cazul de față, indiscutabil, instituția poate interveni, condiția esențială fiind ca persoana în cauză să depună o sesizare scrisă, semnată, la sediul din strada Decebal nr. 22, Constanța. Din păcate, cel puțin deocamdată, instituția nu are posibilitatea de a găzdui cupluri mamă-copil, însă dacă, în urma anchetei, se constată că este vorba despre o situație extremă, se poate găsi o soluție, fie și la centre care au altă destinație. De asemenea, persoanelor abuzate fizic și psihic li se acordă consiliere psihologică, dar și juridică, în schema instituției existând psi-holog, consilier juridic, asistent social, deci personal specializat, care intervine imediat. Așadar, dacă în urma anchetei sociale se ajunge la concluzia că persoanele se află într-un real pericol, se găsește o soluție care să le scoată din impas.