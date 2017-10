Ai probleme cu ficatul? Leacuri la îndemână, de sărbători

Sâmbătă, 21 Decembrie 2013.

Administrate sub formă de infuzii, de decocturi sau amestecate cu miere, plante medicinale precum: rostopasca, fructele de armurariu, isopul și sunătoarea, atenuează disconfortul dat de oboseala permanentă din această perioadă, de stările de greață și, cel mai important, refac celula hepatică. Iată ce recomandă Click sănătate să ai la îndemână de sărbători, dacă ai probleme cu ficatul, pentru că îl așteaptă mese grele, extrem de solicitante:Rostopasca. Datorită efectelor tonice și de drenare, rostopasca stimulează regenerarea celulelor hepatice. În același timp, planta funcționează și ca un foarte bun antiviral, fapt care o recomandă în hepatitele virale, sub formă de infuzie, de pulbere sau de tinctură. Prin efectul de drenare, tratamentul cu rostopască acționează la fel de bine și în afecțiunile biliare, fie că este vorba de dischinezii biliare sau de inflamații ale vezicii biliare. Ceaiul se prepară dintr-o jumătate de linguriță de plantă și din 250 ml de apă clocotită, care se lasă la infuzat 15 minute. Se consumă câte două linguri de infuzie din trei în trei ore. Pentru ca leacul să aibă o eficiență sporită, în timpul tratamentului trebuie să se evite consumul alimentelor care se digeră greu, cum ar fi: grăsimile, carnea de porc, prăjelile și băuturile acidulate sau cele alcoolice.Armurariul, indicat în hepatite și în ciroze. Datorită principiilor amare, armurariul are proprietăți hepatoprotectoare, antiinflamatoare, regeneratoare și antioxidante. Efectul hepatoprotector se datorează silimarinei, o substanță activă din compoziția plantei, care inhibă pătrunderea toxinelor în celula hepatică. În hepatită sau în insuficiență hepatică, infuzia ajută celula hepatică să se regenereze și topește grăsimea de pe ficat. Sunt indicate câte 15 picături de trei ori pe zi. Fitoterapeuții recomandă bolnavilor de ciroză o cură cu infuzie de armurariu un interval mai mare de timp, circa o jumătate de an. Urmat câte două săptămâni pe lună, tratamentul acționează cu blândețe, ajutând la detoxifierea ficatului, fără să aibă efecte secundare. O infuzie se prepară dintr-o linguriță de semințe și dintr-o cană cu apă fiartă. Ceaiul se lasă la infuzat timp de 15 minute, după care se strecoară. Se beau câte trei căni de ceai pe zi. Dischinezia și litiaza biliară se tratează cu tinctură de armurariu, care poate fi procurată de la magazinele naturiste.Sunătoarea protejează ficatul. Pentru hepatita cronică și acută, sunătoarea este de un real folos, deoarece protejează ficatul de procesele distructive. Se recomandă infuzia de sunătoare, câte un litru pe zi, în cure de câte patru săptămâni, urmate de o pauză de trei săptămâni.