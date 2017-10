Ai luat pe cineva în spaţiu şi nu mai vrea să plece. Poţi să-l arunci în stradă?

Prețul facerii de bine

Ai luat pe cineva în spațiu și nu mai vrea să plece. Poți să-l arunci în stradă?

După ce persoana luată în spațiu primește actul de identitate pe care figurează, ca domiciliu stabil, adresa proprietarului, aceasta are dreptul să locuiască la adresa respectivă cât timp este valabil buletinul, chiar dacă înțelegerea cu proprietarul a fost alta.Sistemul datează încă de pe vremea comunismului, au fost perioade în care era în mare vogă, dar se poartă și acum: un bun prieten sau o rudă care vor să-și schimbe domiciliul de la țară apelează la un proprietar cu acte-n regulă și cu domiciliul stabil în Constanța să fie luați în spațiu, pentru că numai așa pot să-și facă și ei buletin de oraș. Apoi, pe baza acelui buletin, să se angajeze și să se bucure de toate facilitățile pe care le conferă buletinul de Constanța. De regulă, dincolo de termenul legal de valabilitate al buletinului de identitate, care poate fi de 10 ani sau chiar pe viață, dacă persoana respectivă are vârsta de 55 de ani, astfel de înțelegeri se fac pe termen limitat. Ca să nu mai spunem că, după atingerea țelului, sunt și situații când mutarea în sine nici măcar nu se produce. Dacă acestea sunt cazuri fericite, când înțelegerile prealabile nu sunt încălcate, se cunosc nenumărate situații când, după ce se văd cu sacii în căruță, ruda sau prietenul deveniți brusc orășeni cu acte-n regulă refuză pur și simplu să părăsească „domiciliul stabil din buletin” pentru că le convine situația sau din tot felul de motive.„Am vrut să-i fac un bine!“Impresionată de drama prin care trecea o bună prietenă după ce și-a pierdut soțul, Elena George a acceptat s-o ia în spațiu. „Locuia la țară, nu are copii, iar după ce a rămas singură, a căzut psihic. Am vrut să-i fac un bine, i-am găsit de lucru ca bonă, cu carte de muncă, printr-o agenție, dar nu angajau decât cu buletin de Constanța. S-a hotărât să vândă casa de la țară, s-o iau în spațiu și să-și facă buletin pe adresa mea, apoi să-și cumpere o garsonieră în oraș. Au trecut trei ani de atunci, nici garsonieră nu și-a cumpărat, spune că nu-i mai ajung banii, nici nu vrea să plece, pe motiv că din cauza mea a plecat de la țară, i-am stricat rostul... Își achită partea de întreținere, așa ne-am înțeles, dar chirie nu i-am cerut niciodată. Problema e că a născut fiică-mea și trebuie să-mi cresc nepotul, iar eu nu am decât două camere. Fata îmi spune să-i scot lucrurile pe hol, iar ea mă amenință cu poliția, pentru că are domiciliul stabil la mine. Are 59 de ani, iar buletinul e valabil pe toată viața, acum realizez în ce m-am băgat. Am vrut să-i fac un bine și nu mai scap de ea! Există o cale legală să plece fără scandal? Îi înțeleg situația, dar alta ne-a fost înțelegerea!”.Valabilitatea cărții de identitateCei care se angajează în asemenea „faceri de bine” ar trebui să știe cât de important devine în astfel de situații termenul de valabilitate al buletinului, care este diferit și stabilit pe segmente de vârstă. Astfel, potrivit reglementărilor în vigoare, în cazul persoanelor cu vârsta de peste 25 de ani, cartea de identitate este valabilă 10 ani. Însă, cei care au depășit 55 de ani, cum se întâmplă și în cazul de față, nu mai sunt obligați să-și schimbe buletinul până la sfârșitul vieții. La segmente mai tinere, lucrurile stau altfel, cartea de identitate fiind valabilă 4 ani pentru persoanele cu vârsta între 14 -18 ani și 7 ani pentru cei între 18 - 25 de ani.Însă, chiar dacă actul de identitate este valabil pentru tot restul vieții, acest termen ar putea fi întrerupt în cazul pierderii, furtului sau deteriorării. În asemenea situații, este nevoie de un nou act de identitate și, implicit, de prezența, din nou, la Serviciul de Evidența populației, a proprietarului. Or, în situații de genul celei prezentate mai sus, e greu de presupus că proprietarul va repeta greșeala.PrecauțiiPentru a nu se pune singuri în situații atât de delicate, persoanele care doresc să-și ajute rudele sau cunoștințele să locuiască legal la adresa lor își pot da acordul pentru viza de flotant sau viză de reședință, cum se numește mai nou. Avantajele sunt că dreptul de reședință are o valabilitate incomparabil mai mică față de un act de identitate, fiind de minimum o lună și maximum un an de zile, iar reînnoirea nu se face din oficiu, fiind nevoie, din nou, de acordul proprietarului.