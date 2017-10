Află cum poţi avea un ficat sănătos

Medicul de gardă

Află cum poți avea un ficat sănătos

„Aș fi interesată de câteva măsuri de bază care pot să protejeze un ficat fără probleme în momentul de față. Care sunt semnele principale după care-ți dai seama că ficatul nu e așa cum trebuie? Viața mea e agitată și mi-e teamă de boală” (Angela Mirtoiu).Sănătatea ficatului este cea care influențează sănătatea și vitalitatea oricărui individ. Totul, din cauză că miile de enzime cu rol de control în activitatea întregului organism sunt fabricate de ficat, iar dacă acesta are probleme, atunci și celelalte funcții ale organismului sunt afectate. Esențial este și rolul de detoxifiere al acestui organ. Dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, confirmă că stilul de viață actual este în măsură să afecteze sănătatea ficatului, iar când apar astfel de probleme, acesta nu mai poate elimina toxinele, care au drum liber spre sânge sau pot ajunge chiar la creier. Atenție la simptome!Ideal ar fi ca următoarele simptome (ignorate de mulți) să fie un semnal de alarmă, iar persoana care le resimte să ceară imediat părerea specialistului: durerile în partea dreaptă, imediat sub coaste, balonarea, senzația de oboseală accentuată și permanentă. Măsuri simple de protejare a ficatuluiPentru a preveni îmbolnăvirea acestei uzine a organismului care este ficatul, specialista recomandă câteva lucruri, în aparență simple, însă esențiale pe fond: mâncați sănătos (adică alimente bogate în antioxidanți, care detoxifiază organismul, precum broccoli, varză, produse pe bază de soia etc.), spălați-vă pe mâini înainte și după masă, nu folosiți periuța de dinți, trusa de manichiură sau penseta altei persoane, consumați alcool cu măsură ori renunțați complet, nu combinați niciodată alcoolul cu medicamentele, vaccinați-vă, luați medicamente doar când este nevoie și numai la recomandarea medicului, evitați administrarea suplimentelor alimentare… după ureche, protejați-vă sexual.