Adoră să converseze cu foştii iubiţi

Psihologul te ajută

Adoră să converseze cu foștii iubiți

Are 24 de ani și ne-a contactat pentru că se simte apăsat de situația delicată pe care o traversează. S-a îndrăgostit „de-adevăratelea” pentru prima dată în viață și nu dorește ca iubita lui să fie doar o relație „de ocazie”, cum au fost toate celelalte fete „cu care am fost cuplat până acum. I-am povestit mamei mele că nu aș suporta să mă despart de Carla, mi-a dat ceva sfaturi, dar nu m-au ajutat prea mult, mai ales că mama e o femeie dintr-o bucată, nu prea are ea treabă cu chestiile astea. Problema e că fata asta m-a făcut gelos pentru prima dată în viață, iar crizele cele mai mari le fac atunci când o aud vorbind cu foștii ei iubiți la telefon, și nu sunt chiar puțini. Nu se jenează să se ducă la un suc cu ei, chiar mai iau și prânzul, iar mie îmi spune că s-au întâlnit întâmplător și nu putea să-i refuze, din politețe. O acuz că o face intenționat, ca să mă fiarbă în suc propriu, ceea ce, într-o relație serioasă, mi se pare aiurea și nepotrivit să-l faci pe partenerul tău să sufere, iar ea neagă și râde, nu se supără chiar deloc. O iubesc prea mult și nu știu dacă este cazul să mă despart de ea acum, ca să nu sufăr mai încolo. Poate mă ajută psihologul cu niște sfaturi, că mie, sincer, îmi este jenă să mă plâng față în față unui specialist. Vă mulțumesc mult și să știți că părinții mei sunt abonați de ani de zile la Cuget liber, iar în ultimul timp vă mai citesc și eu, sunt informații care chiar îmi folosesc” - Remus O., din Constanța. v v v Psihologul Speranța Băcana este de părere că partenerei tale îi cam place compania bărbaților și, în mod special, a celor care se încadrează în categoria foștilor iubiți. De fapt, ea însăși recunoaște că, deși se întâlnesc cu totul întâmplător, iau prânzul sau beau un suc împreună. Fără discuție, această situație este una deranjantă și foarte neplăcută într-o relație care se dorește serioasă. Nu este tocmai plăcut să răspunzi la propriul telefon, iar la celălalt capăt al firului, fostul iubit al partenerei tale să te bombardeze cu tot felul de întrebări despre ea. Specialistul consideră că tânăra se comportă în acest fel pentru că îi este greu să rupă definitiv legătura cu foștii iubiți, probabil și pentru că vrea să rămână în relații de prietenie cu ei. Mai mult, în amintirea vremurilor bune, nu dorește să-i rănească, mai ales că ea este cea care le-a dat papucii. Din păcate, lucrul cel mai important care ar trebui s-o preocupe și pe care îl ignoră cu desăvârșire este acela că tot răul de care vrea să-i scutească pe foștii iubiți se repercutează asupra ta. Ce-i de făcut? Cu grijă să nu aprinzi scânteia vreunui scandal, cu diplomație, Speranța Băcana apreciază că este momentul să ai o discuție serioasă și, mai ales, sinceră cu iubita, fără a ezita s-o întrebi ce simte cu adevărat pentru unul sau chiar mai mulți dintre foștii ei iubiți. Este posibil ca răspunsurile primite să te ajute să pui capăt mai repede acestei relații. Dacă acest lucru se va întâmpla, probabil că va fi mai bine pentru amândoi. Mai mult, dacă vei constata că partenera ta petrece mai mult timp cu... foștii decât cu tine, chiar este cazul să-ți faci griji în privința viitorului acestei relații.