Administraţia blocului nu-i poate obliga pe locatari să aprobe mansardarea imobilului

Administrația blocului nu-i poate obliga pe locatari să aprobe mansardarea imobilului

Potrivit legii, nici administratorul asociației de proprietari, nici Uniunea Județeană a Asociațiilor de proprietari nu-i pot forța pe locatarii care se declară împotriva mansardării să accepte adăugarea unui nou etaj imobilelor în care locuiesc numai pentru că majoritatea colocatarilor îmbrățișează această idee. „Fiica mea locuiește în Râmnicu Vâlcea și merg foarte des în vizită la ea. Am observat în plimbările mele prin acest oraș că foarte multe blocuri au fost mansardate. Arată mai bine și ca aspect, s-a făcut și termoizolare, s-a tencuit, mi-a plăcut. Într-o ședință a asociației de proprietari de la blocul meu am ridicat și eu problema asta. Unii s-au uitat mirați la mine, alții s-au bucurat (e vorba de cei care nu prea au bani să contribuie la reparații comune, izolare termică și alte lucruri), iar alții nici n-au vrut să audă. Cei din asociație mi-au spus că dacă vrem într-adevăr să facem așa ceva va trebui să vorbim foarte serios, pentru că trebuie să fim cu toții de acord, dar absolut toți, iar dacă numai unul refuză, adio mansardare! Eu m-aș încumeta să mobilizez oamenii, pentru că îmi doresc ca blocul nostru să arate frumos, nu ca acum. Sunt conștient că mereu se va găsi cineva care să refuze o lucrare la bloc, mai ales cei care n-au idee ce-i aia să le curgă apa prin tavan sau să aibă portofelul gol. De aceea vă cer ajutorul, să mă lămuriți dacă există vreo lege specială pentru problema asta, care mie mi se pare, la ora actuală, de interes pentru toți locatarii. Mai vreau să știu dacă este nevoie ca toți locatarii să-și dea acordul sau numai un anumit procent, de exemplu, jumătate plus unu? Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite!” – M. Ionescu, 56 ani, din Constanța. v v v La un moment dat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a elaborat un proiect de modificare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, astfel încât construirea mansardelor sau adaugarea unui nou etaj imobilelor să se poată realiza cu aprobarea a două treimi dintre membrii asociației de proprietari și cu acordul tuturor proprietarilor apartamentelor de la ultimul etaj. Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, ne-a spus că, din păcate, această inițiativă nu s-a finalizat nici până în ziua de astăzi. Mai mult, el ne-a explicat că atunci când se pune problema mansardării, controversele dintre locatari se acutizează, oamenii fiind, în general, destul de reticenți față de acest subiect, deși, punând la dispoziție doar terasa blocului, pe care, oricum, nu o prea folosesc, s-ar alege cu o serie de beneficii pentru care n-ar scoate nici un ban din buzunar, precum reabilitarea termică a blocului, a subsolului acestuia, modernizarea spațiilor comune, schimbarea tâmplăriei, zugră-veli, tencuieli, refacerea fațadei, fiecare în funcție de cum negociază cu firma care se ocupă de lucrare. Dezavantajele obturează beneficiile lucrării Din permanentele discuții pe care le poartă cu membrii uniunii, președintele UJAP Constanța știe bine că după atâția ani de comunism, când vine vorba de pro-prietatea lor, oamenii devin temă-tori: „primul gând la o asemenea idee este că se cedează unor necunoscuți o bucățică din ceea ce este al lor, respectiv cota parte indiviză din terasa blocului și, cum sentimentul proprietății este unic, de aici se nasc toate conflictele pe tema mansardării. Aproape că nu iau în calcul avantajele și se gândesc numai la impedimente, printre care și spargerea tavanelor pentru executarea lucrărilor de racordare la toate instalațiile, începând de la cea electrică și până la aceea de evacuare etc”. Mai mult, prin acceptul lor, se tem că proprietarul mansardei le-ar putea aduce în bloc persoane care le-ar putea crea probleme neplăcute. În concluzie, dacă nu există acordul tuturor locatarilor pentru lucrarea de mansardare a blocului, nici reprezentanții asociației de proprietari din care fac parte, nici ai Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari, nici oricine altcineva nu pot obliga pe nimeni în acest sens. Mai mult, chiar și în situațiile în care există consens, ideal ar fi ca acordul pentru o asemenea lucrare să se dea numai în cunoștință de cauză.