Adio… bomboanelor în locul restului în bani!

Legea interzice plata restului către consumator sub orice altă formă decât în numerar. Comercianții care nu o respectă vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 2000 și 4000 lei. Președintele României, Traian Băsescu, a promulgat joi, 23 octombrie, legea privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, care interzice plata restului de către comerciant consumatorului sub orice altă formă decât în bani. Legea a fost inițiată pentru descurajarea unei vechi metehne a comercianților români, practicată nu doar în micile dughene, ci și în supermarket-uri, spre disperarea clienților. Meteahnă veche la comercianții români! De câte ori nu vi s-a întâmplat ca la finalul unui maraton de shopping să așteptați cuminte restul care putea conține și ceva mărunțiș, iar în locul banilor să vi se ofere gumă de mestecat, un pliculeț de zahăr vanilat, cafea instant, un chibrit, lapte condensat etc, în funcție de imaginația vânzătorului, pe motiv că nu există mărunt, deși obligația fiecărui patron este să asigure suficientă monedă divizionară pentru clienții săi? Întrebarea ne-a fost pusă de Camelia Dodu, 36 de ani, din Constanța, care știe că, asemenea ei, sunt sute, mii, poate milioane de cumpărători, cărora vânzătorii, în loc să le dea restul în bani, le aruncă în față, unii cu o nesimțire crasă, alții cu ușoară jenă, tot felul de… chestii. „Cel mai deranjată sunt de nesimțirea unei vânzătoare din zona în care locuiesc, o tânără de vârsta mea, care fără rușine le dă și pensionarilor restul în tot felul de prostioare, deși oamenii insistă să primească bani, că își drămuiesc pensia până la ultimul leuț. «Lasă, mamaie, că numai așa te îndulcești și matale cu o bombonică, că doar ești om, ce Dumnezeu!», sună replica celei de după tejghea, iar oamenii pleacă resemnați. O dată, supărată, am strâns toate produsele primite ca rest și i-am cerut vânzătoarei o pungă de orez. Mi-a făcut un scandal, că mai era puțin și ne luam de păr! Urla cât o țineau plămânii că de vină sunt băncile, care nu au suficient… metal. Însă un vecin care lucrează la bancă mi-a spus că patronii ocolesc băncile din cauza comisionului care trebuie să-l plătească. Oare nu ar fi mai corect ca băncile să nu ceară comision și pentru asta?”. Veste surprinzătoare pentru comercianți Pentru că este o persoană căreia îi place să se informeze, vineri, 24 octombrie, după ce a aflat că președintele țării promulgase deja această lege, Camelia Dodu a testat piața. „M-am dus la același magazin și am pândit-o pe vânzătoare. După ce vreo șase clienți au primit rest altceva decât bani, i-am atras atenția că încalcă legea. «Iar aberezi sau îți place să te tot bagi în seamă? Ori ai magazinul tău și vrei să-mi iei toți clienții?». I-am dat un telefon patronului, la numărul afișat pe ușă, iar tipul, după ce că habar n-avea de lege, m-a luat pe sus! Stau și mă întreb cât va mai continua practica asta, că am mai testat și în alte locuri și nu se știa. Am vrut să depun o reclamație la OPC, dar mi s-au cerut dovezi, iar eu nu mai aveam nici măcar bonul de casă!”. Se invocă lipsa „metalului”! La întâmplare, l-am întrebat pe Ovidiu Pavel, șeful unui magazin, dacă știe de această lege. „Da, am aflat săptămâna trecută la știri și mi se pare normal ca oamenii să fie nemulțumiți când noi le dăm altceva ca rest în loc de bani. Dar eu, de exemplu, fac zilnic comenzi la bancă să-mi asigure monezile solicitate și de multe ori am greutăți. Sper ca măcar de acum încolo să se rezolve cu metalul”. În atenția OPC! Chiar dacă legea care interzice plata restului în tot felul de produse a fost promulgată săptămâna trecută, cititoarea noastră nu înțelege atitudinea ostilă a multor comercianți față de clienții care le atrag atenția că lucrurile s-au schimbat, și, „în loc să manifeste un minim interes, îi iau cu tupeu la rost!”. Mai mult, bazându-se și pe obișnuința românilor de a închide ochii la multe ilegalități, se îndoiește că acest act normativ va fi respectat vreodată. De aceea, sugerează inspectorilor OPC să înceapă o campanie de verificare a unităților comerciale. „În mod sigur vor în-casa o droaie de amenzi, iar comercianții, dacă chiar nu știu, vor avea ocazia să afle că această lege a fost făcută pentru ca ei s-o respecte, nu să-și bată joc în continuare de cumpărători, și în mod special de bătrânii pensionari”.