Acuzată că şi-a… dresat câinele să-şi facă nevoile în lift!

SEMNALE

Acuzată că și-a… dresat câinele să-și facă nevoile în lift!

Viața la bloc nu este scutită de tot felul de conflicte între locatari, care par a se înmulți direct proporțional cu acutizarea problemelor de ordin personal, dar și cu gradul de implicare al asociației de proprietari. Atunci când viața le joacă feste, unii oameni se răzbună în cele mai originale și ciudate moduri cu putință exact pe cine nu trebuie, o mostră în acest sens fiind și cazul relatat în continuare. Clara F. (59 ani), abonată a ziarului nostru, conștientizează că nu e o plăcere să-ți reclami vecinii, cu atât mai puțin cu cât vei da ochii cu ei și în continuare: „Dar sunt situații când nu se mai poate și punct. Mie, de exemplu, mi-a ajuns cuțitul la os din cauza unei vecine de apartament, care, culmea, a fost ani de zile cea mai bună prie-tenă a mea, pe care am crezut-o și cea mai sinceră femeie. În vara trecută s-a supărat rău de tot pe mine pentru că, spune ea, i-aș fi furat sezoniștii care, în vreo trei veri, au fost clienții ei. Dar dacă oamenii m-au preferat pe mine, cu ce sunt eu vinovată? De atunci, singura ei grijă este să se răzbune pe mine, fără să ia seama că îi face să sufere și pe ceilalți locatari, care n-au nici o treabă cu conflictul dintre noi. Poate că n-o să mă credeți, dar și-a învățat cățelușa pe care o crește în apartament să-și facă, dimineața, nevoile în lift și numai ca să mă enerveze. Știe că sunt maniacă de curățenie și mi se face rău. E ceva de groază!”. Femeia ne-a povestit, vădit jenată, că și-a „luat inima în dinți” să ne povestească astfel de lucruri pentru că președinta asociației de proprietari îi impută tot ei această manifestare a vecinei sale: „Normal că am reclamat-o și eu la doamna administrator, care m-a trimis la doamna președintă! Eu știu că ele mai beau cafeaua împreună și s-au împrietenit, însă n-am avut încotro, doar nu era să aduc poliția în bloc! Tot mie mi-a dat peste nas doamna președintă, acuzându-mă că mă țin de prostii și că, la vârsta mea, ar trebui să mă las de chestii din astea. Nu știu ce le-a zis, dar acum toți vecinii se uită urât la mine! Poate că acum mă înțelegeți de ce am reclamat la ziar! Mi-e rușine și mie, dar femeia asta nu se potolește, și-a pus în gând să-mi pună, tot mie, blocul în cap!”. „Așa ceva n-am mai auzit!“ Potrivit legislației în domeniu, administratorul și președintele de bloc nu sunt însărcinați doar cu strângerea banilor de la locatari și plata cheltuielilor de întreținere către furnizori, ei având obligația să medieze și conflictele care apar la un moment dat între locatari. Cu alte cuvinte, să facă orice efort pentru ca locatarii să trăiască în armonie într-un spațiu comun, în care bunul simț are mare valoare. Abia atunci când acest efort nu dă rezultate, asociațiile pot cere ajutorul Poliției. Deși își asumă aceste obligații, președinta asociației, A. Gazea, a încercat să ne explice că această situație hilară a fost amplificată nejustificat de cititoarea noastră: „Cunosc prea bine situația și chiar am vorbit cu persoana reclamată, cu care, n-am de ce să mă feresc, am o relație apropiată. Femeia a recunoscut că o singură dată s-a întâmplat să-și facă nevoile câinele în lift, dar că după aia a curățat și a spălat locul. Se pare că între ele nu mai e loc de nici un fel de înțelegere. O să le pun față în față și o să încerc să le împac eu. Nu de alta, dar ne facem de râsul lumii pentru o chestie copilărească! Sincer vă spun, sunt la această asociație de atâția ani, se mai ceartă oamenii, dar așa ceva n-am mai auzit până acum! Nici vorbă ca femeia să-și pună intenționat câinele să-și facă nevoile în lift, pur și simplu s-a întâmplat o dată, cel mult de două ori! O să am și cu ea, separat, o discuție serioasă, vă promit! Oamenii sunt disperați că au crescut facturile la întreținere, iar ele reclamă fleacuri la ziar!” - a conchis președinta asociației. v v v Vi s-a întâmplat, ca locatari la bloc, să suportați situații de genul celei relatate mai sus, dragi cititori?