Acuzat că păcăleşte apometrul lăsând intenţionat robinetul să picure

SEMNALE

Acuzat că păcălește apometrul lăsând intenționat robinetul să picure

Dacă robinetul picură, apometrul nu înregistrează niciun consum, iar într-o lună se pot umple cu apă astfel circa două căzi. Asta, pentru că apometrul intră în funcțiune de la un anumit debit în sus. Circulă printre locatarii de la bloc vorba că ar exista persoane care lasă intenționat robinetele să picure pentru a face rezerve de apă. Astfel de situații nu fac decât să alimenteze suspiciunile dintre locatari. Un lucru e clar: nimeni nu acceptă ca anumite persoane să se preteze la „furăciuni atât de ordinare”. Asupra acestui neplăcut și delicat aspect, dar și pentru a afla cum i se poate pune capăt, atrage atenția cititorul nostru Laur Asofiței (53 ani). „Am și eu o problemă care îmi dă mari bătăi de cap. Locuiesc într-un apartament cu trei camere și două băi. Luna trecută, până când a venit instalatorul să repare, mi-a picurat vreo două săptămâni apa la un robinet din baie. Normal că am pus o găleată, ca să nu ne inundăm. Problema e că vecinul de sub mine m-a bârfit la toți că am obiceiul să las robinetele din cele două băi și din bucătărie să picure, că pun găleți sub ele și adun apa pentru necesarul zilnic. Sincer, nu mi-a trecut nicio secundă prin cap că apometrul ar putea să nu funcționeze dacă robinetul picură. Problema e că acum am reparat, dar el susține că așa fac tot timpul, ca să plătească ceilalți consumul meu de apă. Același lucru îl spune și despre alți doi vecini. Am observat că mulți îl cred, iar pe criza asta, toată lumea e atentă la chestii din astea. De aceea aș vrea să știu ce se poate face la nivel de asociație ca să nu fie suspiciuni, care strică atmosfera. L-am întrebat pe președinte, dar mi-a spus să-mi văd de treabă, că el mă știe de om corect”. v v v Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, a confirmat că situații de acest gen chiar se întâmplă. Mai mult, în apartamentele de vacanță, destule în Constanța, în care nu se locuiește și, normal, apometrele au zero consum, de multe ori s-a întâmplat ca tocmai la ele să fie constatate ulterior hibe. Pentru a înlătura orice suspiciune, pe care mulți dintre locatari nu le... înghit nici măcar ca răutăți, la nivelul asociațiilor trebuie să se încheie convenții, semnate de toți cei care dețin apometre, prin care să se stabilească toate criteriile de exploatare, dar și de sancționare a celor care folosesc tot felul de portițe pentru a frauda: „Asociațiile trebuie să se implice, iar dacă nu au formulare de convenții, să vină la sediul uniunii, să le dăm noi”. Prin aceste convenții, asociațiile se obligă să ia în considerare citirile apometrelor, iar proprietarii să păstreze sigiliile, să le permită administratorilor să verifice sigiliile și citirile, iar ei să citească la timp apometrele, de preferat să se stabi-lească o zi în care toți locatarii să facă această operațiune, iar la termenele scadente, să trimită la verificat metrologic aparatele. Au existat situații în care, de comun acord locatari și asociații, au stabilit prin astfel de convenții ca acelora care fraudează să nu li se mai ia în considerare citirile apometrelor niciodată cât vor mai locui în acele blocuri. Înțelegeri dure, al căror scop a fost doar declararea unui consum corect. Având în vedere că subiectul este amplu, vom reveni cu precizări despre clauzele unui asemenea regulament intern într-o altă ediție a ziarului nostru.