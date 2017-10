Acuză Poşta că i-a blocat renta viageră

Acuză Poșta că i-a blocat renta viageră

Cu toate că banii cuveniți pentru renta viageră au fost deja expediați poștei, nu reușește să intre în posesia acestora, bănuind că poșta ar urmări „să obțină dobânzi din întârzierea intenționată a acestor plăți“.Reprezentanta poștei confirmă că banii au fost virați de APIA „dar că au la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a face plățile, prioritate având pensiile”.Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care nu are și nu va deține în proprietate, cumulate în timp, mai mult de zece hectare de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total sau parțial. Renta viageră are o valoare de 50 de euro pe an pe hectar pentru terenurile arendate și de 100 de euro pe an pe hectar pentru suprafețele de teren vândute.Dumitru Pop este unul dintre constănțenii care au reușit să intre în eșalonul rentierilor în urmă cu șase ani, declarându-se mulțumit de această formă „de ajutor” din partea statului. Nemulțumirea care l-a adus la redacția noastră vizează întârzierea plăților cuvenite în acest an, comparativ cu anii anteriori: „Cred că fiecare trebuie să luăm atitudine când unele lucruri trenează, ăsta e principiul pentru care mă zbat. Văzând că trec septembrie, octombrie și am intrat în noiembrie, iar banii de rentă viageră nu sosesc, am început să mă interesez și de fiecare dată, mi se spunea să am răbdare. Pe 27 noiembrie, cei de la APIA m-au asigurat că au trimis banii la Poșta 7, să merg acolo. Diriginta nefiind în sediu, am vrut să vorbesc cu cineva, dar paznicul nu mi-a permis. După un lung timp de așteptare, a ieșit o doamnă și mi-a spus să revin. Eu am auzit că poșta ar ține banii în cont o perioadă, ca să ia dobânda, dar nu e corect să facă asta pe banii noștri. Avem și noi probleme, eu, de exemplu, am întrerupt tra-tamentul din această cauză. Chiar așa, trebuie să mă rog de poștă pentru banii mei? Nici nu mai știu câte demersuri am făcut pentru banii ăștia! Mai bine să ne spună clar când se dau, decât să fim certați că îi sâcâim!”.APIA a expediat baniiPotrivit reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Constanța, termenul de plată a rentierilor este între întâi septembrie și 30 noiembrie, dar asta nu înseamnă că poșta face plățile imediat. Mai departe, după ce banii sunt expediați la poștă, și au fost expediați pentru renta viageră aferentă anului 2011, este problema acesteia când dă banii oamenilor.Poșta respinge acuzațiileEugenia Vremerea, din cadrul Oficiului Poștal nr. 7 Constanța, ne-a confirmat că sumele pentru renta viageră au sosit în tranșe. Cât privește mandatul cu pricina, acesta a fost primit în 23 noiembrie, însă termenul legal de efectuare a plăților de către poștă este de zece zile, atenție, lucrătoare: „Se mai întâmplă să depășim termenul dacă nu sunt bani. De la APIA, banii au venit în tranșe, iar tranșa a doua de mandate a sosit acum câteva zile. Au prioritate pensiile, după aceea mandatele”. Cât privește suspiciunea unora că poșta ar bloca intenționat banii într-un cont, cu scopul obținerii unor mici venituri, a fost respinsă vehement: „Doar nu își imaginează cineva că lăsăm oamenii fără bani! Exclusă varianta asta!”.Cititorul nostru ne-a spus din start că prin acest semnal luptă pentru un principiu, căci nu i se pare normal ca, la vârsta lui, să fie pus în situația de a-și „cerși propriul drept”. Considerați că astfel de atitudini ar împiedica tărăgănarea unor drepturi al căror termen este clar stabilit?