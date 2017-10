Acuză conducerea asociaţiei că ţine banii locatarilor la saltea

SEMNALE

Acuză conducerea asociației că ține banii locatarilor la saltea

Se numește Marin Ciobanu, din Constanța și face parte din Asociația de proprietari nr. 324. Ni s-a adresat pentru a imputa președintelui, administratorului și cenzorului asociației că banii reprezentând fondul de rulment și cel de reparații, în loc să fie depuși într-un cont bancar, sunt păstrați „în casa personală a președintei și a cenzorului asociației. Când am aflat acest lucru le-am spus că nu au voie, însă ele mi-au spus că legea le permite acest lucru. Și, din câte cunosc eu, acest fond nu a fost folosit la reparațiile care s-au făcut la bloc. Ba, acum, în luna iunie, să ne mai ceară câte 20 lei de apartament pentru fondul de rulment și de reparații! Locatarii nu vor să dea acești bani, însă conducerea face scandal și spune că locatarii sunt obligați prin lege să plătească. Vă rugăm, ajutați-ne în măsura în care puteți! Primăria spune că nu se bagă în asemenea probleme”. „Ținem cu dinții de banii asociației!” Victoria Bardi și Maria Gașpar, cenzorul, respectiv, președinta asociației nu au părut deloc surprinse că au fost reclamate la ziar. Nici nu a fost nevoie să le spunem numele reclamantului, îl știau deja. Ceea ce le întristează cu adevărat este că se încearcă o dezbinare a locatarilor cu tot felul de acuze nefondate: „dar asta este situația, ne-am obișnuit, domnul Ciobanu ne-a reclamat peste tot unde a putut. Am fost controlate și paracontrolate la asociație și nu s-a găsit nicio neregulă, asta este de fapt ceea ce contează” - ne-a spus Victoria Bardi, care a ținut să adauge că M. C. este singurul locatar nemulțumit de activitatea conducerii asociației de proprietari. Mai mult, au precizat că nemulțumirile sale „sunt o răzbunare” pentru că nu a fost ales președinte al asociației, așa cum și-ar fi dorit. Referitor la sumele acumulate în cadrul fondului de rulment și al celui de reparații, cenzorul asociației susține că banii au fost scoși din bancă pentru că numai cu ajutorul lor s-a reușit ca toate facturile să fie plătite la zi. Mai mult, întrucât la nivelul asociației nu s-a stabilit un plafon de casă, acești bani pot fi ținuți de administrator pentru plata utilităților. „Dacă locatarii nu au fondul de rulment constituit conform legii, de unde să avem noi atâția bani, mai ales în condițiile în care avem, lună de lună, circa 80 milioane debit, iar fondul de rulment este de 64 milioane? Din banii ăștia ne descurcăm”. Primăria nu a constatat nereguli Având în vedere că și dumneavoastră, stimate domnule Ciobanu, reprezentați această asociație ca membru în comitetul executiv, la rândul lor, președinta și cenzorul asociației vă impută că stați departe de problemele asociației, în schimb, „inventați tot felul de motive pentru a instiga pe unul și pe altul”. Mai mult, profitând de această situație, reprezentantele asociației de proprietari îi asigură pe locatari că fac toate eforturile pentru ca asociația să nu aibă datorii, că fondul de rulment este evidențiat în acte, iar actele sunt înregistrate la zi, lucru confirmat și în urma controalelor efectuate de primărie. În același timp, oamenii trebuie să știe că la nivelul asociației nimeni nu încasează vreun comision. „I-am spus de zeci de ori în față că nu se plătesc comisioane pentru asociație, însă el merge pe ideea lui fixă și de aici toate problemele” – a conchis cenzorul asociației.