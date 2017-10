Acuză că este ţinut abuziv într-o secţie de maximă siguranţă, deşi ar avea dreptul la regimul semideschis

Din spatele gratiilor:

Acuză că este ținut abuziv într-o secție de maximă siguranță, deși ar avea dreptul la regimul semideschis

Potrivit Penitenciarului Poarta Albă, chiar dacă în aceeași clădire sunt persoane private de libertate din alte regimuri, „acestea sunt cazate în alte camere și nu au contact fizic” cu… reclamantul. Pedepsele privative de libertate se execută în câteva regimuri: de maximă siguranță, închis, semideschis și regimul deschis. Mai mult, executarea principalelor pedepse se bazează pe sistemul progresiv, în sensul că deținuții au posibilitatea să treacă dintr-un regim de executare în altul, în condițiile legii, cu posibilitatea de a presta o muncă utilă, dacă sunt apți de muncă. Indiferent de mijloacele folosite în cadrul regimului executării pedepselor, se urmărește reintegrarea în societate a celor condamnați și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. La rândul lor, deținuții trebuie să respecte disciplina și ordinea interioară în locurile de deținere și să dea dovezi temeinice că doresc să se îndrepte. Date fiind aceste condiții, nu este de mirare că în acest mediu sensibil apar și conflicte, situație asupra căreia a dorit să atragă atenția un deținut din Penitenciarul Poarta Albă. „Mă numesc Ițu Florin, deținut în Penitenciarul Poarta Albă, condamnat la zece ani și trei luni. Vă scriu în speranța că mă veți ajuta în abuzurile care se înfăptuiesc împotriva mea de către ofițeri cu statuturi speciale din acest penitenciar și drepturile care mi se încalcă și în prezent. Sunt repartizat de către comisiile penitenciarului la un sistem semideschis, adică unul mai bun din toate patru care sunt în penitenciar, față de regimul închis și regimul de maximă siguranță, eu mă aflu într-unul mai bun pentru că am executat până în prezent șase ani și patru luni din pedeapsa de 10,3 ani și așa prevede legea criteriile executării. Ei, da în mod abuziv sunt ținut într-o secție de maximă siguranță severă, adică unde sunt cei cu condamnări pe viață. Sunt aici din ordinul domnului comandant al Penitenciarului Poarta Albă, iar Legea 275 dată de Guvern nu îi permite dânsului și nici altei persoane aflate la conducere în acest penitenciar, în afara domnului judecător delegat desemnat aici, la Poarta Albă, în care nici dânsu nu a făcut-o. Aici toate lucrurile astea au pornit din martie anul acesta, de când familia mea a dat în judecată un subofițer cu escorta din penitenciar pentru că m-au bătut, pot dovedi și la ora actuală cu probe solide. De atunci eu nu am liniște. Mi s-a spus că dacă am și gura mare o să aibă grijă să scrie la dosar ce trebuie ca să nu mă mai liberez. Am scris toate astea cu speranța că vor ieși la lumină nedreptățile făcute aici împotriva mea. În speranța că mă veți ajuta, vă mulțumesc!”. Sancționat disciplinar cu zece zile de izolare Potrivit inspectorului principal Gabi Botezan, purtător de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă, totul a pornit la data de 27 mai 2010, când Ițu Florin, împreună cu alte trei persoane private de libertate, au intrat în altă cameră de deținere decât cea în care erau cazate și au bătut alți doi deținuți. În urma acestui incident, cei patru agresori au fost mutați în altă secție, având în vedere faptul că în cadrul regimului semideschis ușile camerelor de deținere stau deschise în timpul zilei și aceștia ar fi putut să exercite presiuni fizice față de alți deținuți pentru a împiedica aflarea adevărului cu privire la evenimentul respectiv. Cu referire concretă la situația lui Ițu Florin, el a fost sancționat pentru această abatere cu zece zile de izolare, fiind sesizată comisia de individualizare a regimului de executare în vederea schimbării regimului într-unul mai sever (regim închis), din declarațiile mai multor persoane private de libertate din secția unde a fost cazat rezultând că acesta îi bătea și îi amenința pentru a primi diverse bunuri de la ei. „Mai mult, s-a încercat mutarea lui Ițu Florin la secția exterioară Valu lui Traian, profilată tot pe regimul semideschis, dar și acolo acesta avea probleme cu alți deținuți pe care i-a agresat sau amenințat anterior. Ițu Florin nu este cazat în cameră cu deținuți din alt regim. Chiar dacă în aceeași clădire sunt persoane private de libertate din alte regimuri, acestea sunt cazate în alte camere și nu au contact fizic cu cel menționat. În camera în care a fost cazat în ultima perioadă a beneficiat de toate drepturile conferite de regimul semideschis în care este repartizat” - ne-a mai spus inspectorul G. Botezan. Printre altele, legea obligă persoanele private de libertate să se supună restricțiilor ce decurg din lege și din regulamentul de ordine interioară al locului de deținere, să acorde respectul cuvenit personalului administrației locului de deținere și să manifeste o atitudine cuviincioasă față de ceilalți deținuți sau orice altă persoană cu care intră în contact.