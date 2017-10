Deși, după divorț, copilul a consimțit să rămână în custodia tatălui

Acum vrea să trăiască alături de mama sa

Juridic, stabilirea custodiei copilului este un element inevitabil al divorțului, ea însemnând încredințarea spre creștere a copiilor (rezultați din căsătorie sau adoptați în timpul acesteia) unuia dintre părinți, celălalt părinte păstrând dreptul de a avea legături personale cu copiii, precum și de a supraveghea creșterea și educarea lor. Factorii luați în considerare de instanță la stabilirea custodiei sunt: vârsta și sexul copiilor, atașamentul lor față de fiecare dintre părinți, resursele financiare și deprinderile morale ale soților, educația mamei și a tatălui. Cea mai obișnuită situație în justiția română este ca, în urma unui divorț, copiii să fie încredințați spre creștere și educare mamei. Mai există și cazuri în care părinții își… împart, de comun acord, copiii, sau când aceștia rămân în grija tatălui. În ultima categorie se înscrie și cazul relatat de Nadejda B., din Constanța. Aceasta a fost șantajată de soț că, dacă nu acceptă să divorțeze de comun acord, îi va duce băiatul într-o țară străină și nu-i va permite să-l mai vadă vreodată. „Când m-am căsătorit, eram în anul III de liceu, iar fostul meu soț terminase facultatea și avea și o vechime în muncă de patru ani. Avea casa lui, și ce casă frumoasă!, mașină și tot confortul, cum puțini băieți necăsătoriți aveau. S-a îndrăgostit de mine pentru că eram foarte frumoasă și, ca fată născută și crescută la țară, eram simplă și modestă. Îmi aduc aminte cum îmi repeta de mii de ori pe zi cât de naivă sunt și că de asta mă iubea la nebunie. Își dorea un copil cu mine, știu că mă iubea, probabil, în felul lui, mă iubește și acum, dar fiind extraordinar de afemeiat, nu mai puteam trăi împreună. Când i se punea pata pe câte o femeie, nu se lăsa până n-o aducea acasă la noi, în lipsa mea. În rest, se purta frumos cu mine și cu băiatul, dar ce folos! Până la urmă n-am rezistat, numai că s-a supărat așa de tare când am plecat de acasă, fără copil, pentru că nu aveam unde să-l duc (părinții mei fiind decedați), încât m-a reclamat la poliție pentru abandon de familie și s-a jurat că n-o să mai văd băiatul. La divorț i-a fost ușor să-și ducă planul la bun sfârșit, pentru că eu nu aveam nici casă, nici serviciu și locuiam la o prietenă din liceu, care era și ea divorțată și m-a primit din milă. De asemenea, băiatul avea peste zece ani, așa că judecătorul l-a întrebat cu cine vrea să rămână, iar el l-a ales pe taică-su”. Separarea părinților – coșmarul copiilor Chiar dacă specialiștii recomandă celor care divorțează să nu pornească de la prejudecata că divorțul este neapărat o dramă pentru copii, în situațiile în care, după divorț, părinții nu știu să comunice, nici între ei, nici cu copiii, separarea poate avea efecte grave asupra copilului. Așa s-a întâmplat și în cazul de față, când, după divorțul părinților, băiatului i-a fost angajată o bonă, iar mamei nu i s-a permis să-l viziteze nici măcar în zilele stabilite de instanța judecătorească. „Dar eu am continuat să-mi văd băiatul în acești doi ani de la divorț, și la școală, și pe unde am putut, ajutată de rudele lui, dar pensie alimentară n-am avut de unde să-i plătesc. Acum copilul are 12 ani, realizează că a greșit când i-a spus judecătorului că vrea să rămână cu taică-su, plânge că vrea să-l iau la mine, dar eu vreau să fac totul legal. Rugămintea mea este să-mi spuneți cum pot obține eu, în acest caz, custodia băiatului, căci nu am bani să angajez un avocat. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!”. Custodia copiilor se obține numai în instanță Marius Coltuc (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894.E-mail: avocat@coltuc.ro), ne-a explicat că încredințarea copiilor poate fi făcută numai de către instanțele judecătorești, care se pronunță în baza probelor administrate și a anchetei sociale făcute de către Autoritatea tutelară. Ancheta are rolul de a stabili dacă solicitantul (părintele) îndeplinește condițiile morale și materiale pentru a obține custodia copilului. Dacă acesta îndeplinește cele mai prielnice condiții pentru creșterea și educarea copilului, cu siguranță că va avea câștig de cauză.