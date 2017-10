Pentru sănătatea dumneavoastră

Aciditatea stomacală

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu am fumat niciodată, de băut, beau numai la ocazii și în cantități mici, nu mă îndop și, cu toate că sunt cumpătată, am probleme cu stomacul. Cel mai tare mă deranjează senzația de aciditate la stomac după ce beau a doua ceașcă de cafea. După prima cafea nu am nicio problemă. Aș vrea să aflu care ar putea fi cauza acestei neplăcute senzații și vă mulțumesc pentru înțelegere” – Diana Marinescu, 39 ani, din M. Kogălniceanu. v v v Senzația de aciditate pe care o acuzați - precizează medicul primar Ion Ieremia, este cauzată de creșterea acidității gastrice, favorizată nu doar de alcool sau nicotină, ci și de excesul de cafea, care are același efect nociv. Ca măsuri profilactice și de tratament se recomandă o alimentație bogată în legume și săracă în carne. De asemenea, este bine ca în astfel de situații să se consume cantități mai mici de preparate făinoase și zahăr. Paradoxal, apa minerală are un efect benefic, la fel de indicate fiind și sucurile de legume și ceaiurile de plante. De asemenea, aciditatea gastrică se poate neutraliza și cu argilă sau suc proaspăt de cartof (o linguriță de suc la un pahar cu apă).