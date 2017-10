Abonaţii Romtelecom doresc să-şi plătească facturile prin cont curent personal

Pentru că vor să scape de drumuri și de cozile de la ghișee

Abonații Romtelecom doresc să-și plătească facturile prin cont curent personal

În epoca internetului și a altor mijloace moderne de plată a utilităților, când oamenii au posibilitatea să-și achite facturile din fața unui calculator conectat la internet sau cu ajutorul cardului, din orice colț al lumii, mai sunt și situații când ei sunt obligați să bată drumurile, „ca altădată”, pentru a-și rezolva asemenea obligații prin sistemul clasic al plății la ghișeu. Paradoxal, deși sunt dispuși să suporte comisioanele percepute, în schimbul unor servicii confortabile și civilizate, mai sunt și situații când acest lucru nu este posibil „pentru că nu se dorește, deși clienții o cer în mod repetat“ (T. Ficu, din Constanța). „Mă tot plâng că nu am posibilitatea să plătesc din contul curent personal pe care l-am deschis la CEC (unde primesc pensia și plătesc și celelalte utilități - gaze, energie electrică etc. - și facturile telefonice pe care le primesc de la Romtelecom. Gândiți-vă cât timp se pierde cu anticul sistem de plată la ghișeu, atât de birocratic! Cum să stăm la cozi la ghișeu acum, în 2008, când avem conturi curente, carduri? De ce să batem atâta drum pentru a plăti facturile în acest mod depășit? Știți, noi, la vârsta a treia, ne deplasăm mult mai greu și avem și alte lucruri, mult mai importante de făcut decât să stăm pe la cozi. Cred că este cazul să se înțeleagă că suntem dispuși să plătim comisioane, numai să avem parte de servicii civilizate, că doar nu suntem în anii ‘50, să ne plătim facturile la casierie, să plătim transportul pentru a ajunge în astfel de locuri și să ne mai și supărăm din tot felul de alte cauze colaterale”. (Maria Elisabeta Niculescu, str. Grozești nr. 2, Constanța). Casierie RDS în zona Delfinariu Tot din cauză că s-a săturat să bată drumurile la furnizorii de utilități pentru a-și plăti facturile, cititoarea noastră propune conducerii firmei de cablu RDS Constanța să ia în calcul sugestia sa de a deschide o casierie și în zona Faleză Nord: (Este absurd ca acest cartier de lux al orașului să nu aibă un sediu al RDS. Fiind clienți fideli ai acestei firme, dorim să ne fie respectată această dorință. Menționez că ne este foarte dificil să ne deplasăm până la casieria din Piața Unirii (care are și multe scări), de când unitatea de lângă Sala Sporturilor a fost desființată”. Nu există convenție între CEC și Romtelecom De la Liliana Stănciuc, director adjunct CEC Constanța, am aflat care este motivul din cauza căruia, cel puțin deocamdată, facturile telefonice nu pot fi plătite prin conturile curente personale ale abonaților: inexistența unei convenții între CEC și Romtelecom. Ne-a explicat că, într-adevăr, a existat, cândva, o asemenea convenție între cele două părți, dar, la un moment dat, aceasta a fost reziliată. „În prezent, se pot face plăți pe bază de ordin de plată. Referitor la convenții, acestea se încheie bilateral, în anumite condiții, la nivel de centrală. Drept urmare, vom avansa propunerea cititoarei dumneavoastră centralei, care, întotdeauna a fost aplecată spre rezolvarea sugestiilor venite din partea cetățenilor“. Vom reveni.