Mai rău ca-n codru:

„A venit gunooooiuuuu!“ „A venit gunooooiuuuu!“ Vă sună cunoscut?

Supărați că „gunoierii“ îi trezesc cu noaptea-n cap chiar și duminica, mai mulți cititori consideră că și cei care se ocupă de salubrizarea orașului ar trebui să știe că au obligația să nu tulbure liniștea publică.Potrivit Serviciului de Salubritate al Polaris, echipele care se ocupă de ridicarea gunoiului sunt instruite periodic asupra modului în care trebuie să se comporte pe teren.Să fim serioși, de câte ori nu ne-am bucurat auzindu-i pe „gunoieri” atenționându-ne, fie și din toți rărunchii, că am uitat să depunem gunoiul la poartă? Cu toate că a fost și el în asemenea situații de câteva ori, Cornel Macu este de părere că în toate există o limită: „Una e să urli ziua, și alta, când nu s-au ivit zorii, ține de bunul simț. Am vrut de mult să ridic problema asta, dar m-am abținut. Problema e că nu mai suport acest comportament și cred că șefii lor ar trebui să-i atenționeze că orașul ăsta nu e codru. Eu le-am mai spus, însă unul dintre ei, altfel un băiat foarte simpatic, a recunoscut că e ceva ce le-a intrat în sânge… Pe scurt, mi se pare aiurea că acești oameni chiar nu realizează câtă gălăgie și zgomot fac! De aceea cred că ar trebui să li se explice mai serios cum stă treaba cu tulburarea liniștii publice, pentru că, după mine, la asta se încadrează!”.„Mă deranjează zgomotele și comportamentul nesimțit al angajaților Polaris, care vin cu noaptea-n cap, vară, iarnă. Până și duminica au venit la orele 5,50-6,00. Alo? Polaris? Voi nu puteți respecta legea care interzice zgomotele până la ora 8,00? Chiar vreți să fiți reclamați?” - ni s-a plâns un alt cititor, încrezător că urmare semnalelor transmise astăzi, astfel de episoade vor ține de domeniul trecutului.„N-avem nimic cu acești oameni!“Georgiana Spiru a dorit să atragă atenția, din capul locului, că nu le poate reproșa celor care se ocupă de ridicarea gunoaielor din oraș că nu-și fac bine treaba. Dimpotrivă: „Băieții sunt drăguți, te așteaptă să aduci gunoiul dacă n-ai apucat să-l depui în dreptul porții. Nu asta e problema! Noi le imputăm că prea trântesc și dau de pământ tomberoanele alea, se face prea mult zgomot, prea mult… plus că vorbesc mult prea tare între ei și ne scoală copiii cu noaptea-n cap. Noi i-am rugat să fie mai atenți, dar ei sunt de părere că fără zgomot și gălăgie nu se poate în munca asta… Nu suntem absurzi, dar sigur e loc de mai bine! S-a mai civilizat lumea! Numai că ei urlă și-acum, în secolul XXI, «A venit gunooooiuuuu!», «A venit gunooooiuuuu!», mai ales la cartier”.„Nu poți să mulțumești pe toată lumea!“Potrivit Serviciului de Salubritate al SC Polaris Holding, în legătură cu programul de ridicare a deșeurilor menajere în zona de domiciliu, părerile sunt împărțite: dacă unii sunt întrutotul de acord ca mașinile să sosească dis-de-dimineață, înainte de a pleca la serviciu (pentru a-și recupera tomberoanele), altora le convin orele mai târzii. Numai că această activitate se desfășoară în baza unui grafic clar stabilit pentru fiecare zonă a orașului, iar lucrătorii sunt instruiți periodic asupra modului cum trebuie să-și facă treaba și să se comporte pe teren: „Astfel de sesizări am mai primit. Cât privește programul, în niciun caz nu începe la 5,00, din moment ce foile de parcurs sunt primite în jurul orei 6,00. Mașinile se retrag după ce se termină treaba, seara, pe la 17,00, 18,00, 19,00, depinde. Se mai lucrează și duminica… Acuma, că mai deranjează motoa-rele, că mai vorbesc între ei, asta e… Utilajele sunt din metal, se mai face zgomot… Noi le spunem cum să se poarte, sunt instruiți periodic să nu facă gălăgie!”.Dacă mai constatați aspecte de genul celor sesizate mai sus, notați numărul mașinii și reclamați situația fie telefonic, la numărul 0241-548600, fie depuneți o sesizare scrisă la sediul SC Polaris Holding, din strada Spiru Haret nr. 2A Constanța.