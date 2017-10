A semnat contracte ca… primarul şi acum fluieră a pagubă

Urmărit de ghinion

A semnat contracte ca… primarul și acum fluieră a pagubă

Deși se știe că escrocii… de profesie sunt foarte atenți la detalii și nu lasă nimic la voia întâmplării, aproape că nu este zi în care să nu aflăm de reținerea capilor a tot felul de rețele de infractori, arestați pentru tentative de înșelăciune, furt calificat, fals material în înscrisuri oficiale, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații etc. Pe de altă parte, de regulă, victimele escrocheriilor, din ce în ce mai multe la număr mai ales în vremuri de criză, sunt considerate persoane credule. Înainte de a-și reproșa propria naivitate, Ilie A. Marian (58 ani, din Constanța), după ce s-a lăsat „fraierit“ de astfel de persoane, dorește să atragă atenția că escrocii - mari maeștri ai prefăcătoriei, ar putea fi puși la punct dacă fiecare dintre noi ar fi pur și simplu mai atent atunci când semnează un contract. Sau, dacă nu are cunoștințele necesare, să ceară ajutorul unui specialist. Escrocherii de criză Criza financiară i-a adus ghinion pe linie lui Ilie A. Marian (58 ani, din Constanța). Prima lovitură a primit-o la începutul anului trecut, atunci când și-a propus să facă un credit bancar pentru cumpărarea unui apartament (pe care, ulterior, să-l închirieze), și a semnat contractul de credit aproape fără să-l citească. Urmările dezastruoase ale superficialității cu care a tratat acel contract le resimte acum, când criza i-a redus drastic veniturile financiare. Ca și când nu era suficient, în august 2008, ghinionul l-a lovit pentru a doua oară, și asta pentru că atunci când a încheiat contractul de închiriere a noii sale achiziții, habar n-a avut că trebuie să semneze fiecare filă din contract, pentru a nu avea alte surprize neplăcute. S-a trezit cu o chirie mai mică decât cea negociată „Citesc ziarul dumneavoastră cu interes și tocmai de aceea mi-am propus să vă spun ce am pățit din cauza încrederii mele în oamenii care mint privindu-te în ochi. Acum un an, când am depus la bancă dosarul pentru un credit, aveam o bună cunoștință la acea bancă. Așa că am lăsat totul pe mâna ei, iar eu n-am făcut altceva decât să semnez contractul. Abia când am început să plătesc ratele mi-am dat seama că una am discutat și alta am de plătit acum. Ca și când nu era suficientă o așa de mare păcăleală, în noiembrie 2008 m-am lăsat fraierit a doua oară: apartamentul cumpărat prin acel credit, situat la parterul unui bloc de pe b-dul Lăpușneanu, l-am închiriat pe termen lung - zece ani - la o firmă. M-am întâlnit cu patronul, prieten cu un coleg de muncă, ne-am înțeles la preț, iar el s-a ocupat de contract. Când m-am dus să-l semnez, juristul lui nu era la firmă și a rămas să revin altădată. Am făcut vreo două drumuri, dar niciodată nu l-am găsit pe jurist. Secretara mi-a spus că pot să semnez eu contractul, iar după ce o să-l semneze și reprezentanții firmei, o să mă cheme. Așa a și făcut, numai că eu am luat contractul, pe care îl citisem cu atenție atunci când l-am semnat, fără să mă mai uit pe el. Abia când am primit prima chirie am observat că am fost escrocat: în contract, pe fila a treia, în loc de 1100 Euro chirie pe lună erau trecuți 800 Euro. Văzând că fac scandal, chiriașul mă acuză tot pe mine că vreau mai mulți bani din cauza crizei, amenințându-mă că mă dă pe mâna poliției, cu contractul semnat de mine în mână dacă nu mă potolesc. Am apelat la dumneavoastră pentru a afla dacă mai pot să rezolv în vreun fel această problemă. Vă mulțumesc”. v v v Dacă respectivul contract de închiriere ar fi fost semnat de părți pe toate filele sale, cu siguranță că o asemenea situație nu s-ar fi putut întâmpla – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Totuși, pentru rezolvarea acestei situații aveți două alternative: fie să optați pentru o nouă rundă de negocieri cu chiriașul, căruia să-i solicitați mărirea cuantumului chiriei de la suma de 800 Euro la 1100 Euro, cum spuneți că v-ați înțeles la început, fie pentru notificarea acestuia în vederea eliberării spațiului. Dacă, pe cale amiabilă, nu veți reuși să ajungeți la rezultatul așteptat și nici nu renunțați la ideea de a obține suma inițială, puteți solicita rezilierea contractului în instanță.