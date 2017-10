A pasat copilul bonei „ca să-şi trăiască liber tinereţea“

SEMNALE

A pasat copilul bonei „ca să-și trăiască liber tinerețea“

„Uitând” că instanța i-a încredințat spre creștere și educare copilul rezultat din concubinaj, tatăl și-a transferat rolul de părinte bonei, el angajându-se într-o nouă relație neoficiată la Starea Civilă, spre disperarea mamei micuțului, căreia nu i se permite nici măcar să-l viziteze. Potrivit legislației, concubinajul nu este reglementat, cu toate că au existat demersuri politice în acest sens. Mai mult, nici în proiectul noului Cod Civil el nu este recunoscut. Referitor la copiii rezultați dintr-o relație de concubinaj, dacă partenerii se despart iar mama nu dispune de mijloace financiare pentru creșterea acestora în condiții optime, instanța îi poate încredința tatălui. În legătură cu bunurile dobândite de cei doi parteneri, ele fac obiectul proprietății comune pe cote-părți, iar proba calității lor și a cotelor ce revin fiecăruia se face potrivit drep-tului comun, atât între concubini, cât și între aceștia și terțe persoane. Ca și în urma divorțului, și după consumarea unei relații de concubinaj, dacă la mijloc sunt copii, între părinți pot să apară tot felul de conflicte. „Știu că sunt principala vinovată de haosul din viața mea, dar asta e, nu mai pot să schimb nimic. L-am cunoscut pe Tibi când o prietenă de-a mea și-a serbat majoratul. E cu 14 ani mai mare decât mine și superbogat. Toată seara s-a lăudat cum știe el să facă bani mulți și asta m-a dat pe spate. Am simțit atunci că mi-a sosit ceasul să scap de sărăcie și i-am făcut ochi dulci. M-a invitat, după petrecere, să merg cu el, însă l-am refuzat. Îmi doream să-l câștig și nu i-am cedat așa ușor. Între timp mi-am luat bac-ul și mă pregăteam pentru facultate. Eu am încă trei frați și locuiam împreună cu părinții într-un apartament cu două camere. A profitat de situația asta și mi-a propus să mă mut la el, ca să pot învăța mai bine pentru admitere. Părinții n-au fost de acord, dar am trecut peste cuvântul lor și am făcut greșala vieții mele. Cu toate că aveam șanse să reușesc, m-a convins să nu mai dau examen că o să mă ia la el la firmă și cu facultate, și fără. Nici la firmă nu m-a luat, nici studentă nu am mai devenit. În schimb, i-am făcut un copil, pe care și-l dorea mult, mult de tot. După ce a aflat că e băiețel, m-a tratat ca o prințesă. După naștere mi-a fost foarte greu, mama tocmai se operase și nu a putut să mă ajute. Atunci mi-a angajat o bonă, care seara pleca la ea acasă. Din cauza somnului meu foarte adânc, noaptea nu auzeam pur și simplu plânsetul copilului. De aici au pornit primele certuri. Credea că mă prefac ca să nu mai alăptez din motive de estetică a sânilor, lucru neadevărat. Nopțile începuseră să fie un calvar pentru mine și am cedat. Pur și simplu i-am spus că eu nu mă simt în stare să am grijă de copil. Parcă a înnebunit. Au urmat certuri, scandaluri, chiar bătăi. N-am mai rezistat și am plecat la mama. Apoi el m-a dat în judecată și a cerut custodia copilului pe motiv că eu nu am cu ce să-l întrețin, lucru perfect adevărat. Instanța i-a dat lui câștig de cauză, eu n-am avut pe ce bază să mă apăr” – ne-a povestit A. I. Doranu, 22 ani. Între timp, sentimentele materne i-au fost reactivate în toată forța lor, iar tânăra a încercat să-și convingă fostul concubin că se simte capabilă să-și reia rolul de mamă dacă îi promite că o ia de nevastă. „Nu mă leg eu la cap cu o putoare și mamă denaturată ca tine!” - acesta a fost răspunsul primit la cererea în căsătorie. Relațiile dintre cei doi s-au tensionat și mai tare. Apoi tânăra n-a avut cu cine să se mai certe, pentru că tatăl copilului său l-a lăsat pe băiețel în grija bonei, în propria lui locuință, el mutându-se la o nouă concubină. „Bona e o femeie extraordinară, copilul pe ea o știe de mamă, dar problema e că nu îmi mai dă voie să-l vizitez pentru că i-a interzis el. Întreb: în cazul în care copilul a fost pasat unei bone, iar tatăl lui mi-a spus că a făcut asta ca să-și trăiască liber tinerețea, nu ar fi normal ca micuțul să-mi fie încredințat mie? Legea nu trebuie să țină cont că băiețelul este lipsit de dragostea ambilor părinți? Vreau să știți că în continuare nu am banii mei, însă mi-au promis părinții că mă ajută. Ajutați-mă cu niște sfaturi juridice, că înnebunesc de dorul copilului! Vă mulțumesc”. v v v În mod normal, minorul v-ar putea fi încredințat dacă prin probatoriile administrate în instanță cu acte, martori, declarații și anchetă socială, faceți dovada că puteți fi un bun părinte și că dispuneți de condițiile și resursele necesare pentru a-i asigura micuțului o creștere și o educație corespunzătoare. Faptul că tatăl este „superbogat” constituie un avantaj pentru minor, existând șansa ca micuțul să beneficieze de o pensie de întreținere substanțială în cazul în care instanța vi l-ar încredința. Având în vedere că tatăl copilului nu respectă hotărârea instanței privind programul de vizită al copilului, consilierul juridic Carmen Gigică vă recomandă ca, în primă fază, să cereți sprijinul poliției pentru a vi se permite vizitarea micuțului. Apoi, vă sugerează să vă angajați un avocat, care să pregătească o acțiune în justiție pentru ca minorul să vă fie încredințat dumneavoastră și pentru solicitarea unei pensii de întreținere din partea tatălui acestuia.