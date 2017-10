„A fost o glumă, nu rămâne aşa!“

Semnale

„A fost o glumă, nu rămâne așa!“

Grosul conflictelor apărute între locatarii unor asociații de proprietari se datorează nu doar comunicării defectuoase cu cei plătiți să le apere interesele, ci și a bagatelizării lor. Cristina Leoveanu (39 ani) a observat că ori de câte ori apare o problemă în bloc și discută cu cineva, fie din partea asociației, fie din rândul locatarilor, i se dă de înțeles că există și subiecte mai interesante pe criza asta și „că nu e cazul să despic firul în patru din orice fleac. Părerea mea e că nicio problemă de acest fel nu trebuie luată ca fleac, din moment ce toți avem aceleași drepturi, ca proprietari. Eu locuiesc la ultimul etaj al blocului și pe acest nivel e și uscătoria. Acum doi ani, într-o ședință, președintele a pus problema să fie închiriată, iar banii să intre în contul asociației. Eu n-am fost de acord cu așa ceva, m-au susținut încă doi proprietari, nu s-a închiriat, am folosit-o în continuare. După chestia asta, pe motiv că s-au găsit persoane dormind acolo, acum trei săptămâni s-au făcut chei, însă mie nu mi s-a dat niciuna, cred că din răzbunare. După ce am amenințat că sparg yala, până la urmă mi-a deschis femeia de serviciu, iar când am intrat, am văzut că s-au tencuit pereții și erau depozitate lucruri personale care înainte nu se aflau acolo, ciment, var. Se zvonește că s-a vândut. Problema e că ceilalți locatari nu par deranjați și iar mă acuză că fac o problemă din orice fleac. Chiar poate președintele să facă ce vrea din uscătoria asta?”. „Nu mai știu oamenii de glumă!”Președintele asociației, Pascu Adomniței, a ținut să precizeze că niciodată nu a bagatelizat problemele ridicate de oameni, așa cum „unii insinuează”. Referitor strict la problema cheii de la uscător, ne-a explicat că i-a transmis cititoarei noastre să facă o cerere către asociație, prin care să solicite o cheie pentru a avea din nou acces la uscător: „Așa au procedat și vecinii doamnei Leoveanu, și n-a mai ajuns nimeni la ziar. Recunosc că am vrut să vindem uscătoria, iar banii nu-i luam eu, tot în asociație intrau. Însă legea nu-mi dă voie să iau singur decizia asta. Pe ce bază să reiau subiectul vânzării? A fost o glumă, nu rămâne așa! Problema e că nu mai știu oamenii de glumă!”.Ca să pună capăt conflictului, președintele ne-a asigurat că va face chei de acces la uscător pentru toți locatarii din bloc: „Mâine-poimâine mă reclamă altul, la poliție sau mai știu eu pe unde, că m-am făcut proprietar peste spațiile comune. Le dau la toți cheie și punct!”Necesitatea unui regulamentPreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, a subliniat că problema uscătoriei (schimbarea destinației acesteia, închirierea sau chiar vânzarea ei) a agitat spiritele în multe alte asociații. Totul, din cauză că deși Legea nr. 230 privind funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că la nivelul asociației trebuie să existe un regulament privind conviețuirea în bloc, acest aspect este bagatelizat, așa cum bagatelizate sunt și alte probleme ridicate de locatari, pe motiv că unii le consideră minore. Or, rolul acestor regulamente este acela de a stabili în adunarea generală, de comun acord, „regulile de folosire, de exemplu, a unei uscătorii, cu programare, să se știe unde găsesc cheia cei care au nevoie de spațiu etc.”.