A fost concediată, deşi este însărcinată. Aflaţi de ce!

A fost concediată, deși este însărcinată. Aflați de ce!

În ceea ce privește puterea angajatorului de a dispune concedierea salariaților pe care îi are în subordine, legislația actuală a muncii instituie o serie de restricții. Din păcate, lipsa de informare îi determină pe unii salariați să cadă în propriile capcane.„Am fost trecută pe lista concedierilor deși sunt gravidă, deja nu mai lucrez. Patronul era plecat din țară când s-a întâmplat asta, iar ceilalți au dat din umeri, mi-au zis că nu ei hotărăsc, să vorbesc cu patronul. După ce s-a întors în țară m-am plâns de situație, însă tot el a sărit la mine, spunându-mi că n-avea el cum să ghicească ce port eu în burtică, din moment ce nu l-am informat la timp. Eu știu că femeile însărcinate nu pot fi date afară și nu înțeleg de ce mi s-a luat acest drept? Mai am vreo șansă ca să fiu primită înapoi, e cazul să deschid proces?” - se întreabă Ludmila Nichifor, disperată de situația în care se află.Când este interzisă concedierea?Este adevărat că legislația muncii interzice expres concedierile în anumite condiții. Ideal ar fi ca fiecare salariat să cunoască aceste condiții, mai ales dacă lucrează în firme cu reale probleme financiare. Așadar, potrivit noului Cod al Muncii, sunt interzise expres concedierile din motive care tind să creeze o situație discriminantă: „Oamenii trebuie să știe că nu-și vor pierde locul de muncă din cauza rasei, a sexului, vârstei, etniei, dacă se află în incapacitate temporară de muncă, în concediu de odihnă, de maternitate sau pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani etc.” - ne-a spus Manuela Marcu, expert în Resurse Umane. De asemenea, legea interzice concedierea din motive ce țin de religie, orientare sexuală sau activitatea sindicală, dar și a salariaților care suferă de un handicap.Gravida, obligată să informeze angajatorulRevenind la problema cititoarei noastre, potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă, femeia însărcinată trebuie să anunțe în scris angajatorul despre situația în care se află, să atașeze și un certificat medical care să ateste starea de graviditate. Acest lucru este important nu doar pentru a evita o eventuală concediere, ci și pentru a se bucura de celelalte drepturi pe care o femeie însărcinată le are la locul de muncă. În situația în care acest demers nu a fost făcut, iar salariata a primit decizie de concediere, o eventuală contestare a concedierii în instanță nu i-ar da câștig de cauză. Ce spune exact legea? Femeile însărcinate nu pot fi concediate, însă numai în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere!Răspundere pentru concedierile nelegalePe de altă parte, urmare nerespectării principiilor de concediere prevăzute de Codul Muncii, actul prin care este dispusă concedierea este lovit de nulitate absolută. În plus, în fața instanței, angajatorul nu poate invoca alte motive care să stea la baza deciziei sale în afara celor prevăzute de lege. Ceea ce înseamnă că instanța va dispune anularea concedierii numai dacă a fost efectuată netemeinic sau nelegal și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Interesant este că legislația muncii dă posibilitatea salariatului să solicite instanței repunerea părților în situația anterioară emiterii actului de concediere, însă dacă salariatul nu cere acest lucru, poate să-și ia adio de la contractul individual de muncă, întrucât acesta va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.